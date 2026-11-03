"Para empezar a cobrar el peaje se tienen que terminar las obras", dijo el secretario de comunicación Alberto Siufi

En su habitual encuentro con los medios el secretario de comunicación, Alberto Siufi , habló de la situación de las rutas y sostuvo que “en la zona de Cuyaya, la parte de la travesía urbana de la Ruta 9 ya se comenzó con tareas de bacheo ”, y dijo que “ para que puedan empezar a cobrar el peaje correspondiente se tienen que terminar estas obras ”.

“El otro peaje es el de Barro Negro, cerca de San Pedro, y tiene que ver con la obra que está haciendo la empresa Chediak que es la parte que va desde el Cuarteadero a San Pedro pero recién se va a comenzar a cobrar cuando la empresa termine la obra”, afirmó Siufi.

En otro segmento de la conferencia, el Secretario habló de la situación del PAMI y dijo que “ sigue siendo motivo de noticia por la falta de turnos que se denuncian permanentemente, por el paro de los médicos de cabecera y la falta de internaciones ya que si no son urgencias no se interna a nadie ”.

“Mañana hay una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) donde van a estar los 23 Ministros de todas las provincias y van a hacer una presentación en conjunto pidiendo una solución de este tema”, adelantó Siufi.

Octubre Rosa

El funcionario habló también de las actividades que se realizaron en el marco del Octubre Rosa en la provincia, en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, “la concientización que se ha ido logrando en materia de prevención de salud en el cáncer de mama es muy grande”.

“En el ámbito público se hicieron 7400 mamografías donde el 50% de las mismas se hicieron en el Hospital Pablo Soria”, dijo Siufi y agregó que también se realizaron en diferentes hospitales de toda la provincia y en diferentes sectores privados de la provincia.

El secretario adelantó que “los números que maneja Salud es de una disminución entre un 14% y un 33% de la mortalidad por cáncer de mama”.

Subsidios a las Zonas Cálidas

Alberto Siufi habló también del subsidio a las Zonas Cálidas el cual “tuvo nacimiento la Resolución 300/2026 después de una tarea muy fuerte que hicieron todos los Gobernadores del Norte Grande y en especial el gobernador Carlos Sadir quien fue la voz cantante en este tema”.

“Los departamentos que están abarcados en este tema son El Carmen, Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande. Acá entran todas las localidades que están dentro de los mismos”, adelantó.

Ronda de negocios RIGI

“El Gobernador participó de la Ronda de negocios RIGI, una actividad que llevó adelante el Gobierno Nacional y que convocó a ciertos sectores de la sociedad para plantear este tema que viene siendo un fomento especifico para el crecimiento de ciertas actividades”, sostuvo Siufi.

El Secretario dijo que este evento “tiene como objetivo potenciar proveedores locales, generar empleo como objetivo principal y también fortalecer las economías regionales”, finalizó.