El secretario de comunicación, Alberto Siufi, adelantó que "esta semana inician las obras en la Ruta 9"

En su habitual encuentro con la prensa, el secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi , habló del inicio de las obras en Ruta 9 y adelantó que las mismas iniciaran esta semana como así también el aporte privado en diferentes tramos de las rutas nacionales que pasan por Jujuy.

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Sobre los temas abordados por Siufi, también figuró el Seminario Internacional de Litio, entre otros:

El secretario hizo referencia al Seminario Internacional de Litio que se realizó en Jujuy y la importancia de la presencia de diferentes sectores productivos y empresariales en la provincia, “todos los ojos del país y gran parte del mundo estuvieron puestos en Jujuy”, dijo Siufi y agregó que “hubo gente que estuvo en Jujuy con un perfil de inversión”.

“Jujuy es minería, la minería se ha transformado en un elemento fundamental”, sostuvo Siufi y dijo que “es una minería nueva, con todas las características del medio ambiente. Ha cambiado mucho la forma de explotar y la relación que tiene hoy con las comunidades y con los lugares donde trabaja”.

Administración Zona Franca de La Quiaca

El funcionario hizo referencia también a la presentación del grupo que trabajará en la administración de la Zona Franca de La Quiaca, “FALIC GROUP es un grupo muy importante que opera en 22 países de todo el mundo”, y remarcó que “son líderes en tiendas fronterizas, de hecho tienen tiendas en 88 pasos fronterizos”.

“Ellos van a ser los que van a desarrollar la construcción y la administración posterior”, adelantó Siufi”.

Nueva edición de la Expo Jujuy

El secretario de comunicación habló también de la nueva edición de la Expo Jujuy en Ciudad Cultural que finalizó el último lunes y dijo que, más allá que el clima no acompañó, “la gente y el empresariado sí, realmente ha sido un éxito y se hizo una demostración de lo que es la potencialidad jujeña en materia productiva”.

Inicio de obras en la Ruta 9

Alberto Siufi habló en su contacto con la prensa sobre la firma del contrato para la construcción de la Ruta 9, en el tramo de la “duplicación desde la zona de la nueva terminal hasta el río Los Alisos”, y sostuvo que “esta misma semana empiezan las obras”.

“Tenemos también novedades de las 8 concesiones que el Gobierno Nacional adjudico y firmó los contratos; estamos hablando de más de 3900 kilómetros que se van a comenzar a repavimentar y que serán concesionados, son inversiones privadas”, dijo Siufi y agregó que para el caso de Jujuy “tienen obras en Ruta 9, 34, 66 y 66 1B”.

Paro de PAMI

El secretario habló también del paro del PAMI por 96 horas y dijo que “estamos hablando de los médicos de cabecera que novan a atender a los jubilados”, y agregó que “esto viene a profundizar lo que hablábamos la semana pasada sobre la desatención absoluta que hace el PAMI de todos los jubilados y que ha impactado, en el caso de los hospitales, en más del 40% de sobre carga de trabajo porque al no tener atención terminan yendo a los hospitales”.

Cuerpo de peritos médicos forenses

Siufi hizo referencia también a la creación del Cuerpo de peritos médicos forenses en la provincia y sostuvo que “ahora en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, los peritos médicos van a estar a sueldo, no van a tener ningún interés concreto en el desarrollo de los litigios”, explicó.

Debate de la Ley de Coparticipación

Alberto Siufi hizo referencia al debate de la Ley de Coparticipación Municipal y adelantó que “arranca hoy con 28 intendentes de distintas localidades que van a estar presentes en la Legislatura”.

“Arranca un debate muy profundo, pero no quiere decir que solo van a trabajar con los intendentes, después serán los Comisionados Municipales y empieza un debate donde se tiene que lograr la unanimidad, no es una Ley que salga de manera sencilla”, resaltó.

Consejo de la Magistratura

El funcionario dijo que “el Poder Judicial designó a sus dos representantes, el Dr Kamada y la Dra Norma Issa y el Legislativo también designó, por parte del oficialismo a los diputados Adriano Morone y Gisel Bravo y por parte de la primera minoría la Diputada Velez”.

“Falta la designación del Ejecutivo que seguramente esta semana se va a enviar quienes serán los representantes pero, este organismo absolutamente necesario, empieza a funcionar también durante esta semana”, finalizó.