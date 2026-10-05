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5 de octubre de 2026 - 10:34
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, sobre el aumento de la luz: "Nación ha limitado los subsidios"

Alberto Siufi habló sobre los dichos del titular de la SUSEPU y dijo que la limitación de los subsidios "va a impactar seguramente en las boletas de luz".

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, en su habitual encuentro con la prensa habló además sobre la liquidación docente, el aumento “desmedido” en las atenciones médicas y la situación preocupante de los incendios forestales en Jujuy.

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Salud: “crecimiento desmedido en las atenciones”

Alberto Siufi dijo que se están registrando en el último tiempo un “crecimiento desmedido de las atenciones en los Hospitales y Puestos de Salud”, y agregó que es “producto de lo que está sucediendo con las obras sociales, sobre todo con PAMI”.

Paro docente: “entraron los descuentos de septiembre”

Sobre el pago para el sector docente de Jujuy, el secretario sostuvo que “por razones administrativas se decidió unificar los conceptos del incentivo docente y de material didáctico”, y agregó que “hay diferencias en los montos que se cobraron de menos, tienen que ver con los descuentos de los días de paro. En esta liquidación entraron los descuentos de los días 14 y 15 de septiembre”.

Luz: “quita de subsidios nacionales”

Alberto Siufi adelantó que “ni la Nación ha aumentado la energía ni la provincia a través de EJESA ha cambiado el valor del costo de la distribución”, dijo el secretario y aclaró que “lo que ha pasado es que Nación ha limitado los subsidios que daba y esto va a impactar seguramente en las boletas de luz”.

Obras en materia turística

Sobre las obras y el apoyo al sector turístico de la provincia, Siufi dijo que ya ingreso el primer pasajero al nuevo hotel en el centro de la ciudad. “Como toda obra nueva de tal magnitud está sujeta a pruebas que hay que hacer, por eso no se inauguró todavía pero ya empezaron a entrar pasajeros”.

Así también habló de los nuevos vuelos hacia y desde la provincia esperando que “esto tire las tarifas para abajo, la competitividad no haga tener a los jujeños tarifas más bajas”, y resaltó la importancia del turismo de evento y las diferentes disciplinas culturales y deportivas en Jujuy.

“Nuevas aduanas interiores”

El secretario hizo referencia a declaraciones de un especialista sobre las “nuevas aduanas interiores” y sostuvo que hizo referencia de manera “muy tergiversadas a las leyes de compra local existentes en varias provincias”.

Incendios forestales

Alberto Siufi dijo que “septiembre fue un mes muy malo en materia de incendios, tuvimos 101 y es anormal para la época”, y agregó que “en lo que va del año vamos teniendo 245; hay que convocar de nuevo a un raciocinio sobre este tema con las campañas específicas para este tema”.

Nueva edición de la Expo Juy

El funcionario adelantó que “esta semana va a comenzar la Expo Juy con más de 3 mil metros cuadrados de stands e intervienen cerca de 11 municipios y tres países que van a estar representados - Chile, Bolivia y Brasil – y se espera que la visiten más de 40 mil personas”, aseveró.

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