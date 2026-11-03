Alumnos de Abra Pampa llegaron a instancia Nacional con un teatro en miniatura

Los alumnos de la Escuela Primaria N° 245 de Abra Pampa alcanzaron la instancia nacional de la Feria de Ciencias con un proyecto que combina arte, investigación y conocimientos de distintas áreas educativas. La propuesta utiliza una técnica conocida como Teatro Lambe Lambe , que permite representar pequeñas historias dentro de una caja escénica y que este año estuvo centrada en los mitos y leyendas de la Puna jujeña.

En diálogo con Canal 4, César Farfán, docente de Teatro de la institución , explicó que la iniciativa surgió de su interés por incorporar nuevas herramientas a la enseñanza artística. El profesor conoció esta técnica en 2023, cuando trabajaba en otra escuela, y comenzó a desarrollarla en la Escuela 245, donde se desempeña desde 2024.

El Teatro Lambe Lambe es una técnica teatral de pequeño formato que nació en Brasil en 1989, impulsada por las artistas Ismine Lima y Denise di Santos. Su particularidad consiste en presentar historias breves dentro de pequeñas cajas, generalmente con títeres y objetos, para que sean observadas y escuchadas por un espectador a la vez . Su origen está inspirado en los antiguos fotógrafos callejeros brasileños, que utilizaban cámaras de cajón para tomar y revelar fotografías.

Farfán explicó que uno de los aspectos más atractivos del formato es la curiosidad que despierta entre los estudiantes y espectadores. La posibilidad de descubrir qué sucede dentro de una pequeña estructura teatral se convirtió en el punto de partida para experimentar con nuevas formas de expresión y desarrollar diferentes propuestas de investigación.

Los mitos y leyendas de la Puna, protagonistas del proyecto

Una de las características de esta iniciativa es que permite abordar temáticas culturales, artísticas y sociales mediante pequeñas representaciones. En esta edición, los estudiantes eligieron trabajar con mitos y leyendas de la Puna, incorporando contenidos vinculados con las tradiciones y el patrimonio cultural de su región.

"Abre un universo de posibilidades. Podés trabajar de todo, desde temáticas culturales hasta artísticas o sociales", destacó el docente, al explicar cómo esta técnica permite integrar distintos conocimientos dentro de una misma propuesta.

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El trabajo también tiene antecedentes en la comunidad educativa. Durante 2025, la institución organizó el primer encuentro de Teatro Lambe Lambe de escuelas primarias en Abra Pampa, con la participación de establecimientos de la localidad, Tilcara y Humahuaca. Aquella experiencia permitió compartir producciones y ampliar el alcance de esta expresión artística en las aulas.

Un proyecto que combina teatro, alfabetización e investigación

Más allá de la representación artística, el proyecto busca fortalecer capacidades relacionadas con la educación primaria. Farfán señaló que el teatro contribuye al desenvolvimiento personal, la expresividad y la comunicación, pero también permite trabajar contenidos de otras materias.

Uno de los principales ejes es la alfabetización, especialmente el desarrollo de la oralidad, junto con habilidades como el pensamiento crítico, la formulación de ideas propias y la capacidad de investigar. De esta manera, los alumnos participan de un proceso que vincula la creatividad con la búsqueda de información, el intercambio de conocimientos y la elaboración de producciones colectivas.

De la instancia escolar a la Feria Nacional de Ciencias

El recorrido del proyecto comenzó en la instancia escolar, continuó en la regional y luego en la provincial, hasta alcanzar finalmente la etapa nacional con la participación de miles de chicos. Para el docente, este avance constituye un logro significativo tanto para los estudiantes como para la institución y la comunidad de Abra Pampa.

"Para los niños y las niñas de la escuela, de las dos promociones, la verdad que es un logro, incluso para la institución, para la comunidad, es un logro muy significativo", expresó Farfán.

Además, destacó que avanzar en las diferentes etapas generó una motivación especial en los alumnos, quienes asumieron un papel cada vez más activo en el desarrollo de la propuesta. Según explicó, el deseo de continuar mejorando dejó de ser únicamente una iniciativa de los docentes y comenzó a surgir del propio grupo de estudiantes.