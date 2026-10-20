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20 de octubre de 2026 - 20:00
Ciudad Cultural.

Jujuy es sede de la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática

Del 20 al 23 de octubre, la Ciudad de las Artes reúne a estudiantes y docentes de todo el país en una feria que combina educación, ciencia, tecnología y arte.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se realiza del 20 al 23 de octubre en la Ciudad de las Artes.

Se realiza del 20 al 23 de octubre en la Ciudad de las Artes.

La provincia de Jujuy es sede de la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática 2026, un encuentro que reúne a estudiantes y docentes de distintas provincias argentinas para compartir proyectos educativos, experiencias de aprendizaje y propuestas innovadoras.

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La actividad comenzó este martes 20 de octubre y se extenderá hasta el viernes 23 en las instalaciones de la Ciudad de las Artes, en San Salvador de Jujuy. Durante cuatro jornadas, las delegaciones participantes expondrán trabajos desarrollados en las aulas, con el arte como eje central de esta etapa del certamen.

El evento corresponde a la tercera fase de la edición 2026 y es organizado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Educación de Jujuy.

Qué proyectos se presentan en la Feria Nacional de Educación

La feria contará con producciones elaboradas por estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, pertenecientes a instituciones educativas de gestión estatal y privada de diferentes jurisdicciones del país.

En esta oportunidad, las expresiones artísticas serán protagonistas de los proyectos, que buscarán mostrar cómo el arte puede integrarse con otras áreas del conocimiento, como las ciencias naturales, las ciencias sociales, la tecnología y la matemática.

Las propuestas permitirán conocer experiencias que los estudiantes desarrollaron durante el ciclo lectivo, poniendo en práctica la creatividad, la investigación, la experimentación y el trabajo colaborativo.

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El arte como herramienta para aprender

Uno de los objetivos principales de la edición 2026 es poner en valor los lenguajes artísticos dentro de la educación, reconociendo su importancia para el desarrollo de capacidades, la expresión y el pensamiento creativo.

En ese sentido, las propuestas que se presentarán en Jujuy permitirán mostrar que el arte no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta para aprender ciencias, tecnología y matemática.

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