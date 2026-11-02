Vuelco fatal en Abra Pampa: murió un hombre de 57 años

Un hombre de 57 años perdió la vida luego de un siniestro vial ocurrido el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 20:30, sobre la Ruta Provincial 71, a unos 10 kilómetros del ingreso a Abra Pampa.

Un hombre de 57 años perdió la vida luego de protagonizar un siniestro vial durante la noche del domingo 1 de noviembre, sobre la Ruta Provincial 71, a unos 10 kilómetros del ingreso a Abra Pampa. La víctima conducía una camioneta Renault Oroch en la que viajaban otras cuatro personas, quienes también debieron ser hospitalizadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando a un costado del camino.

El conductor murió horas después del accidente De acuerdo con el informe policial, tras el vuelco los cinco ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa para recibir atención médica. Sin embargo, cerca de la medianoche, el personal médico confirmó el fallecimiento del conductor, de 57 años, como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

En cuanto a los otros cuatro ocupantes, el parte policial indicó que permanecían con estado de salud reservado. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre las lesiones que presentan.

Investigan las causas del vuelco en Abra Pampa sobre Ruta 71 Por el momento, no se determinaron las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la camioneta y terminara volcando sobre la ruta provincial. Las actuaciones del siniestro quedaron bajo investigación para establecer cómo ocurrió el accidente. El fallecimiento del hombre de 57 años fue incluido en el balance de Seguridad Vial correspondiente al período comprendido entre el jueves 29 de octubre y el lunes 2 de noviembre, durante el cual se registraron 69 siniestros viales en Jujuy.

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