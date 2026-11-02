Día de los Muertos: qué significa y por qué se celebra cada 2 de noviembre

Cada año, familias y comunidades de distintos países recuerdan a sus seres queridos fallecidos a través de rituales, ofrendas y visitas a los cementerios durante el Día de Muertos . La tradición tiene sus raíces en México y combina costumbres prehispánicas con celebraciones del calendario católico.

Para anotar. Cuándo es el día de los muertos en Argentina: todos los detalles

Fiesta. El Día de Muertos en México contado por un jujeño

El Día de los Muertos es una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Sus orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones prehispánicas, entre ellas los pueblos mexicas, aztecas, purépechas, nahuas y totonacas, que consideraban a la muerte como parte de un ciclo natural de la existencia.

Con la llegada de los españoles durante el siglo XVI, estas prácticas se fusionaron con las tradiciones cristianas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

De esa combinación surgió una celebración que, hasta la actualidad, mantiene el propósito de honrar la memoria de quienes fallecieron y mantener vivo su recuerdo entre familiares y amigos.

En 2008, la UNESCO declaró la festividad mexicana del Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en reconocimiento a su importancia histórica y cultural.

¿Por qué se celebra el 1 y 2 de noviembre?

La celebración se desarrolla principalmente durante dos jornadas:

1 de noviembre: coincide con el Día de Todos los Santos, una fecha del calendario católico dedicada a honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos. En la tradición mexicana, también se vincula con el recuerdo de los niños fallecidos.

2 de noviembre: se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una jornada dedicada a recordar y rezar por las personas fallecidas. En México, esta fecha forma parte central de las celebraciones del Día de los Muertos.

Aunque las costumbres varían según cada región, ambas jornadas tienen como eje el recuerdo y el homenaje a quienes ya no están.

¿Cómo se celebra el Día de los Muertos?

Una de las expresiones más características de esta festividad es la preparación de altares y ofrendas en los hogares. Se trata de espacios especialmente decorados para recordar y recibir simbólicamente a los seres queridos fallecidos.

Las ofrendas suelen incluir fotografías, velas, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, papel picado, agua, sal, pan y comidas que eran del agrado de las personas homenajeadas.

Cada elemento tiene un significado particular: las velas representan la luz que guía el camino, las flores ayudan a señalar el recorrido y los alimentos simbolizan la hospitalidad y el vínculo con quienes ya no están.

También es habitual que las familias visiten los cementerios, limpien y decoren las tumbas, compartan comidas y realicen distintas ceremonias para mantener viva la memoria de sus seres queridos.

¿Qué diferencia hay entre el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos?

Aunque ambas celebraciones están relacionadas y sus fechas son consecutivas, tienen significados diferentes.

El Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, es una festividad cristiana dedicada a honrar a todos los santos y mártires que alcanzaron la santidad, tanto aquellos reconocidos oficialmente por la Iglesia como quienes no fueron canonizados.

En cambio, el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, está dedicado a recordar y rezar por las personas fallecidas.

En México, estas fechas se integran a una tradición cultural más amplia conocida como Día de los Muertos, que combina expresiones religiosas, familiares y populares.

Una tradición que mantiene viva la memoria

Aunque tiene su origen en México, el Día de los Muertos trascendió fronteras y sus expresiones culturales se extendieron a distintos lugares de Latinoamérica y el mundo.

Más allá de los rituales y las ofrendas, la celebración propone una forma particular de relacionarse con la muerte: recordar a quienes partieron, valorar los momentos compartidos y mantener presente su legado en la vida cotidiana.