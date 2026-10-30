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30 de octubre de 2026 - 11:39
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Presentaron la Catrina más alta del mundo para celebra una tradición única en México

La Ciudad de México presentó una Catrina de más de 33 metros y obtuvo un Récord Guinness. La figura es uno de los grandes símbolos del Día de Muertos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Catrina más alta del mundo mide 33 metros y celebra una tradición única de México &nbsp;

La Catrina más alta del mundo mide 33 metros y celebra una tradición única de México

 

Diego Rivera le dio nombre a la Catrina e hizo un homenaje a José Guadalupe Posada en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Diego Rivera le dio nombre a la Catrina e hizo un homenaje a José Guadalupe Posada en su mural "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central".

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La enorme escultura se encuentra en el Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana, frente a la Catedral Metropolitana. Rodeada de miles de flores de colores, representa una de las imágenes más conocidas de esta celebración, que cada 1 y 2 de noviembre reúne a las familias para recordar y homenajear a sus seres queridos fallecidos.

Una Catrina de más de 33 metros que rompió un récord mundial

La presentación oficial se realizó el jueves 29 de octubre, cuando Alfredo Arista, representante de Guinness World Records, certificó que la escultura alcanzó una altura de 33,411 metros, equivalente a un edificio de aproximadamente 11 pisos.

De esta manera, la Ciudad de México superó la marca anterior, que pertenecía a Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde en 2023 se había instalado una Catrina de 28,15 metros. La obra fue realizada por el Taller de Arte Xibalbá, encabezado por Carlos Camilo Báez, y requirió meses de planificación y el trabajo de artistas, ingenieros, arquitectos y artesanos. Su imponente vestido morado tiene más de 27 metros de extensión.

La figura forma parte de una ofrenda monumental que incluye alrededor de 70.000 plantas de cempasúchil, 66 esculturas de ajolotes, alebrijes y tapetes decorativos de aserrín de colores.

El público podrá visitar gratuitamente la instalación hasta el lunes 2 de noviembre.

¿Quién es La Catrina y qué significa para los mexicanos?

Aunque actualmente es uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, La Catrina no nació como un personaje religioso ni como una figura creada específicamente para esta celebración.

Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando el grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada creó una ilustración llamada La Calavera Garbancera. La imagen mostraba una calavera femenina con un elegante sombrero de estilo europeo. Con ella, Posada buscaba criticar a quienes pretendían aparentar una posición social elevada y rechazaban sus raíces indígenas para imitar las costumbres europeas.

Décadas después, el muralista Diego Rivera recuperó aquella figura y la representó con un vestido elegante en su famosa obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de 1947. Fue entonces cuando se popularizó el nombre de La Catrina.

La palabra proviene de catrín, un término utilizado en México para describir a una persona que vestía con elegancia y refinamiento.

Con el paso de los años, aquella caricatura social se convirtió en un símbolo de la muerte, pero también en un recordatorio de que todas las personas, sin importar su riqueza, poder o posición social, comparten el mismo destino.

Diego Rivera le dio nombre a la Catrina e hizo un homenaje a José Guadalupe Posada en su mural

Diego Rivera le dio nombre a la Catrina e hizo un homenaje a José Guadalupe Posada en su mural "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central".

Por qué La Catrina es tan importante en el Día de Muertos

En México, la muerte no se recuerda únicamente desde la tristeza. Durante el Día de Muertos, las familias preparan altares, colocan fotografías de sus seres queridos, cocinan sus comidas favoritas y decoran las casas y los cementerios con flores. La celebración combina tradiciones indígenas con elementos del catolicismo y parte de la creencia de que, durante estas fechas, las almas de los difuntos regresan simbólicamente para reencontrarse con sus familiares.

La Catrina representa esa particular manera de relacionarse con la muerte: con respeto, memoria, arte e incluso humor. Por eso aparece en desfiles, pinturas, artesanías, disfraces y maquillajes que se han vuelto conocidos en todo el mundo.

Su rostro de calavera, acompañado por vestidos elegantes y grandes sombreros, recuerda que la muerte forma parte de la vida y que nadie está por encima de ella.

Las flores de cempasúchil y el significado de las ofrendas

Uno de los elementos más llamativos de la instalación monumental es el enorme campo de flores anaranjadas que rodea a La Catrina.

Se trata del cempasúchil, una flor tradicional mexicana que ocupa un lugar central en las celebraciones del Día de Muertos. Según la creencia popular, su color intenso y su aroma ayudan a guiar a las almas hacia los hogares donde las esperan sus familiares.

Los altares también suelen incluir velas, agua, fotografías, alimentos, pan de muerto y objetos que pertenecieron a las personas recordadas. Cada elemento tiene un significado vinculado con la memoria, la bienvenida y el homenaje a quienes ya no están.

De esta manera, las ofrendas se convierten en espacios de encuentro entre generaciones y permiten mantener presentes las historias familiares.

Una celebración que atrae las miradas del mundo

El Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque las actividades comienzan varios días antes en distintas ciudades y comunidades mexicanas.

En la capital, además de la Catrina monumental, este sábado 31 de octubre se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos, con un recorrido desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo.

La celebración se convirtió en una de las expresiones culturales más reconocidas de México y atrae cada año a visitantes interesados en sus tradiciones, colores, música y gastronomía.

Este 2026, la Catrina de más de 33 metros suma un nuevo capítulo a esa historia. Más allá del Récord Guinness, la obra busca homenajear al artista José Guadalupe Posada y mantener vivo el significado de una tradición que invita a recordar a los seres queridos a través de la celebración de la vida.

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