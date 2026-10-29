Tiene 3 años, juega tan bien al fútbol que llamaron a la Policía durante un partido

Un niño de 3 años desató una polémica en el fútbol infantil por su talento y terminó interviniendo la Policía

Lo que debía ser una jornada de fútbol infantil terminó en una situación inesperada en Florida, Estados Unidos. Nevada Pierre, un niño de apenas 3 años que se destaca por su habilidad con la pelota, quedó en el centro de una polémica después de que los organizadores de un torneo llamaran a la Policía durante una discusión con su madre.

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El episodio ocurrió en Winter Park, durante un encuentro organizado por la liga i9 Sports en el parque Martin Luther King Jr. El pequeño compartía la cancha con chicos de hasta 5 años y, según su familia, su rendimiento había provocado quejas de otros padres, quienes consideraban que tenía demasiado protagonismo durante los partidos.

La discusión comenzó por la cantidad de minutos que Nevada permanecía en la cancha. Su madre, Martasia Griffin, aseguró que los responsables del torneo enviaban al niño al banco de suplentes con frecuencia porque tenía mayor facilidad para dominar la pelota y convertir goles.

Desde la organización dieron otra explicación. El director del torneo sostuvo que buscaban garantizar la participación de todos los chicos y evitar situaciones de contacto físico durante los encuentros. También señaló que Nevada era un jugador muy bueno, pero que en ocasiones empujaba a otros participantes.

La situación se volvió más tensa cuando la madre cuestionó las decisiones de los organizadores y comenzó a transmitir la discusión por redes sociales. El responsable de la competencia llamó al 911 y solicitó la presencia policial por el enfrentamiento entre los adultos.

Dos agentes llegaron al lugar y escucharon a las partes. Finalmente, determinaron que no se había cometido ningún delito y que se trataba de una controversia relacionada con las reglas internas de la liga.

La reacción de la madre del pequeño futbolista

Martasia contó que su hijo entrena aproximadamente tres horas por día junto a su padre y que comenzó a interesarse por el fútbol desde muy pequeño. Según explicó, el niño disfruta de jugar y tiene una habilidad poco habitual para su edad.

La mujer también expresó su preocupación por el impacto que tuvo el episodio en Nevada, quien se asustó al ver llegar a los policías porque pensó que había hecho algo malo.

"En algún punto, los sentimientos de Nevada también tienen que importar" "En algún punto, los sentimientos de Nevada también tienen que importar"

Después del conflicto, la familia dejó de participar en la liga y recibió el reintegro del dinero correspondiente a la inscripción. La organización informó que inició una revisión de lo ocurrido y sostuvo que su prioridad es garantizar un ambiente respetuoso para todos los niños.

El talento de Nevada Pierre llegó hasta Europa

La historia comenzó a circular en las redes sociales y despertó el interés de miles de personas, entre ellas deportistas vinculados al fútbol profesional. Eddie Johnson, exjugador de la selección de Estados Unidos, ofreció entrenar al pequeño en su academia de Orlando.

Además, la familia inició una campaña solidaria para financiar la formación deportiva de Nevada, que reunió decenas de miles de dólares. Su popularidad también creció en TikTok, donde sus videos jugando al fútbol sumaron seguidores y reproducciones.

El caso llegó incluso a la agencia deportiva Roc Nation Sports, que organizó un viaje del niño a España para diciembre con el objetivo de incorporarlo a un programa de formación futbolística.

Así, una discusión durante un partido infantil que terminó con la intervención de la Policía puso en el centro de la atención a un niño de 3 años que recién comienza a descubrir el fútbol.