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28 de octubre de 2026 - 07:05
Sociedad.

Un cura cordobés emocionó en las redes al llevar a su perrita al altar y fue viral

El sacerdote compartió una tierna escena junto a Nina durante una ceremonia religiosa y el video se hizo viral, con cientos de reacciones de los usuarios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un cura cordobés emocionó en las redes al llevar a su perrita al altar y fue viral.

Un cura cordobés emocionó en las redes al llevar a su perrita al altar y fue viral.

En Tancacha, una población situada en la zona central de Córdoba, un cura llamó la atención en las redes por una actitud que conmovió a numerosos usuarios. El protagonista es Germán Alassia, párroco de la localidad, quien se ganó el cariño de miles de personas al tener una demostración de afecto muy particular con Nina, su perrita.

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La historia salió a la luz a partir de una publicación de un usuario de redes, @francarranzaok, quien difundió un video que pronto se viralizó en diferentes plataformas. En la grabación queda en evidencia el fuerte vínculo afectivo que une al sacerdote con su perrita, que lo acompaña de cerca y ocupa un sitio especial junto a él, incluso durante los momentos en que está en el altar.

Germán es el cura párroco del pueblo y su compañera es Nina. Él le deja su lugar en el altar, empatía 100%. Tancacha, Córdoba. Argentina”, publicó el internauta junto al video, que rápidamente recibió numerosas reacciones favorables.

En las imágenes, el religioso aparece junto a Nina, que está sentada en una silla a su lado. En ningún momento parece molestarle tenerla cerca; por el contrario, Germán se inclina hacia ella para acariciarla afectuosamente mientras disfrutan juntos de ese instante. La secuencia deja en evidencia la cercanía y el cariño que comparten.

Las reacciones en las redes sociales

La publicación generó rápidamente una gran cantidad de respuestas y numerosos internautas expresaron su afecto y reconocimiento hacia el cura. Entre los comentarios, varios resaltaron su empatía y señalaron que su comportamiento transmite un mensaje de consideración y cariño hacia los animales.

“Gracias Padre por dar el ejemplo de AMAR A LOS ANIMALES, que son parte de la creación de Dios”, manifestó un usuario, mientras que otro señaló: “En Córdoba hay mucha oscuridad hacia los demás animales... Pero también gente con mucha luz y respeto hacia ellos”.

Entre las respuestas también se destacó la de una persona que afirmó conocer al párroco y compartió información sobre el vínculo que mantiene con Nina. “Es el padre Germán Alassia, de la localidad de Tancacha, es muy cariñoso con los animales, y esa es su perrita, muchas veces la lleva con él a otras localidades vecinas, a prestar sus servicios como sacerdote”, comentó.

Así, una grabación que parecía una publicación más en las redes sociales acabó conmoviendo a miles de usuarios que se sintieron identificados con la escena.

A través de una muestra de afecto espontánea, Germán y Nina dejaron en evidencia que el amor por las mascotas también tiene cabida en ámbitos donde pocos imaginarían encontrar una demostración de este tipo.

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