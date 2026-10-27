martes 27 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2026 - 16:57
Sociedad.

Receta: cómo hacer barritas energéticas caseras con solo cuatro ingredientes

Se trata de una opción nutritiva y fácil de preparar en apenas 10 minutos, con banana, avena, pasta de maní y chocolate negro.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta: cómo hacer barritas energéticas caseras con solo cuatro ingredientes.

Receta: cómo hacer barritas energéticas caseras con solo cuatro ingredientes.

Estas barritas nutritivas son ideales para elaborar en casa un snack práctico con apenas cuatro ingredientes. Su consistencia es suave, la banana bien madura les proporciona un dulzor natural y el chocolate amargo les suma un sabor más intenso. Seguí el paso a paso y agendá esta receta en tu cocina.

Lee además
Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos.
Sociedad.

Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos
Cómo preparar peceto al escabeche en pocos pasos: una receta ideal para compartir.
Sociedad.

Cómo preparar peceto al escabeche en pocos pasos: una receta ideal para compartir

Pueden consumirse en el desayuno, durante la merienda o llevarse como colación al trabajo, a la escuela o en una salida al aire libre. Además, son una buena alternativa para darle uso a los plátanos demasiado maduros que quedan olvidados en el frutero.

Para prepararlas, solo hace falta combinar plátano, avena en copos, mantequilla de cacahuete y chocolate negro. La fruta se encarga de aportar humedad y un toque dulce sin necesidad de agregar azúcar, mientras que los copos de avena contribuyen a darle consistencia a la preparación.

La manteca de cacahuete permite mantener unidos los componentes de la receta y le da una consistencia más untuosa. Por su parte, el chocolate amargo aporta un contrapunto de sabor y se derrite en pequeños fragmentos al comer las barritas. Así se obtiene una mezcla firme, que puede cortarse sin dificultad y conservarse fácilmente. No es necesario incorporar azúcar, miel ni harinas refinadas, porque la fruta madura ya proporciona el dulzor suficiente.

Para lograr el punto justo, conviene elegir plátanos de cáscara amarilla con varias manchas marrones. A medida que maduran, su pulpa se vuelve más tierna y su sabor, más dulce.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.
  • Enfriado: 30 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros.
  • 150 g de copos de avena.
  • 80 g de crema de cacahuete sin azúcar añadido.
  • 60 g de chocolate negro picado o en pepitas.

Cómo hacer barritas energéticas saludables con solo 4 ingredientes, paso a paso

  • Enciende el horno y ajusta la temperatura a 180 °C, utilizando calor tanto en la parte superior como en la inferior.

  • Retira la cáscara de los plátanos y machaca la fruta dentro de un recipiente con ayuda de un tenedor, hasta formar un puré homogéneo.

  • Suma la mantequilla de cacahuete y revuelve bien para que quede completamente incorporada.

  • Agrega la avena en copos y mezcla los ingredientes hasta formar una preparación densa y húmeda.

  • Añade la mitad del chocolate amargo y distribúyelo de manera uniforme por toda la masa.

  • Cubre con papel de horno la base y las paredes de un recipiente cuadrado de aproximadamente 20 × 20 cm.

  • Coloca la preparación dentro del molde y nivela la superficie con una espátula.

  • Aplasta la mezcla con firmeza para darle consistencia y evitar que las barritas se rompan al cortarlas.

  • Esparce sobre la superficie el chocolate que reservaste.

  • Lleva el molde al horno durante unos 20 minutos, hasta que los extremos comiencen a tomar un tono dorado suave.

  • Espera a que la preparación se enfríe totalmente antes de trocearla, ya que mientras esté caliente conservará una consistencia blanda y podría desarmarse al cortarla.

  • Separa la masa en ocho barritas del mismo tamaño.

      Una vez listas, puedes guardarlas en el refrigerador y comerlas recién sacadas o esperar unos minutos para que pierdan el frío. Si quieres que mantengan una consistencia más sólida, lo mejor es conservarlas refrigeradas hasta el momento de consumirlas.

      Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

      Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

      Si querés, podés activar las notificaciones.

      Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

      Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
      Temas
      Seguí leyendo

      Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos

      Cómo preparar peceto al escabeche en pocos pasos: una receta ideal para compartir

      Cómo hacer fideos caseros al huevo: una receta fácil con pocos ingredientes

      Cómo preparar acelga rellena con carne al horno: una receta sencilla y rendidora

      El truco de un médico para aliviar el dolor de espalda: "La columna está para moverse"

      Las más leídas

      JoaquínVillarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66 video
      Jujuy.

      Peregrino atropellado en Ruta 66: "Si mi papá se salva, queda cuadripléjico"

      Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos en Argentina. En Jujuy, además, habrá asueto administrativo y escolar el lunes 2.
      Sociedad.

      Feriados nacionales y asuetos de noviembre 2026: tres fines de semana largos en Jujuy

      Marcelo Ponce y Carlín Andrade distinguidos video
      Jujuy.

      Noche de Gala de la FNE: Carlín Andrade y Marcelo Ponce fueron reconocidos

      Leila y su madre contaron el calvario que vivieron. video
      Jujuy.

      Accidente en Alto Comedero: "Por favor pará", el duro relato de la mujer que fue arrastrada varios metros arriba de un auto

      El Paso de Jama se encuentra cerrado hoy martes 27 de octubre por nieve y fuertes vientos
      Frontera.

      El Paso de Jama se encuentra cerrado hoy martes 27 de octubre por nieve y fuertes vientos

      Lo destacado

      Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
      País.

      Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

      Por  Victoria Marín
      Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
      Primera Nacional.

      Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

      Por  Maria Eugenia Burgos
      Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
      Río Blanco.

      Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

      Por  Victoria Marín
      El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
      Iglesia.

      Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

      Por  Redacción de TodoJujuy
      Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
      Devoción.

      Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

      Por  Agustín Weibel