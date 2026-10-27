Receta: cómo hacer barritas energéticas caseras con solo cuatro ingredientes.

Estas barritas nutritivas son ideales para elaborar en casa un snack práctico con apenas cuatro ingredientes. Su consistencia es suave, la banana bien madura les proporciona un dulzor natural y el chocolate amargo les suma un sabor más intenso. Seguí el paso a paso y agendá esta receta en tu cocina.

Pueden consumirse en el desayuno, durante la merienda o llevarse como colación al trabajo, a la escuela o en una salida al aire libre. Además, son una buena alternativa para darle uso a los plátanos demasiado maduros que quedan olvidados en el frutero.

Para prepararlas, solo hace falta combinar plátano, avena en copos, mantequilla de cacahuete y chocolate negro. La fruta se encarga de aportar humedad y un toque dulce sin necesidad de agregar azúcar, mientras que los copos de avena contribuyen a darle consistencia a la preparación.

La manteca de cacahuete permite mantener unidos los componentes de la receta y le da una consistencia más untuosa. Por su parte, el chocolate amargo aporta un contrapunto de sabor y se derrite en pequeños fragmentos al comer las barritas. Así se obtiene una mezcla firme, que puede cortarse sin dificultad y conservarse fácilmente. No es necesario incorporar azúcar, miel ni harinas refinadas, porque la fruta madura ya proporciona el dulzor suficiente.

Para lograr el punto justo, conviene elegir plátanos de cáscara amarilla con varias manchas marrones. A medida que maduran, su pulpa se vuelve más tierna y su sabor, más dulce. Tiempo de preparación Preparación: 10 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Enfriado: 30 minutos.

Tiempo total: 1 hora. Ingredientes 2 plátanos maduros.

150 g de copos de avena.

80 g de crema de cacahuete sin azúcar añadido.

60 g de chocolate negro picado o en pepitas. Cómo hacer barritas energéticas saludables con solo 4 ingredientes, paso a paso Enciende el horno y ajusta la temperatura a 180 °C , utilizando calor tanto en la parte superior como en la inferior .

Retira la cáscara de los plátanos y machaca la fruta dentro de un recipiente con ayuda de un tenedor, hasta formar un puré homogéneo .

Suma la mantequilla de cacahuete y revuelve bien para que quede completamente incorporada .

Agrega la avena en copos y mezcla los ingredientes hasta formar una preparación densa y húmeda .

Añade la mitad del chocolate amargo y distribúyelo de manera uniforme por toda la masa.

Cubre con papel de horno la base y las paredes de un recipiente cuadrado de aproximadamente 20 × 20 cm .

Coloca la preparación dentro del molde y nivela la superficie con una espátula.

Aplasta la mezcla con firmeza para darle consistencia y evitar que las barritas se rompan al cortarlas.

Esparce sobre la superficie el chocolate que reservaste. Lleva el molde al horno durante unos 20 minutos , hasta que los extremos comiencen a tomar un tono dorado suave .

Espera a que la preparación se enfríe totalmente antes de trocearla, ya que mientras esté caliente conservará una consistencia blanda y podría desarmarse al cortarla .

Separa la masa en ocho barritas del mismo tamaño. Una vez listas, puedes guardarlas en el refrigerador y comerlas recién sacadas o esperar unos minutos para que pierdan el frío. Si quieres que mantengan una consistencia más sólida, lo mejor es conservarlas refrigeradas hasta el momento de consumirlas.

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