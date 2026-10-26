Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos.

Los alcauciles rellenos forman parte de esos platos tradicionales del hogar capaces de transformar un vegetal simple en una comida nutritiva, deliciosa y abundante. En Argentina, esta receta suele prepararse cuando los alcauciles están de temporada y es habitual servirlo en reuniones familiares al mediodía o como aperitivo en ocasiones especiales.

Esta alternativa se destaca por su elaboración sencilla y veloz, además de requerir productos que generalmente se encuentran en cualquier cocina.

Receta de alcauciles rellenos La receta consiste en hervir los alcauciles, desplegar sus hojas como si fueran pétalos y cubrirlos con una combinación de pan rallado, ajo picado, perejil y queso rallado. Luego, se llevan al horno para completar la cocción, lograr que la cobertura adquiera un tono dorado y conseguir que el interior de los vegetales quede bien suave.

Tiempo de preparación Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos Ingredientes 4 alcauciles medianos

100 gr de pan rallado

2 dientes de ajo

3 cucharadas de perejil fresco picado

50 gr de queso rallado

1 huevo

3 cucharadas de aceite

1 limón

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

500 ml de agua Cómo hacer alcauciles rellenos, paso a paso Eliminar los cabos de los alcauciles y quitar las capas de hojas externas que estén más firmes. Con un cuchillo, cortar los extremos y pasar limón por toda la superficie de cada pieza para impedir que se ennegrezca.

Colocar los vegetales en una cacerola con 500 ml de agua, una pizca de sal y el zumo de medio limón . Cocinarlos durante 15 minutos , hasta comprobar que las hojas se desprenden sin esfuerzo.

Sacarlos de la olla y ubicarlos invertidos para que pierdan el exceso de líquido durante 5 minutos. Una vez que hayan perdido temperatura, abrir con delicadeza las hojas de la parte central. Si se observa una especie de vellosidad en el interior, extraerla cuidadosamente con una cucharita para no lastimar la parte más tierna del alcaucil.

Colocar en un recipiente el pan rallado, el ajo cortado en trozos pequeños, el perejil, el queso rallado, el huevo y dos cucharadas de aceite . Condimentar con sal y pimienta y revolver hasta integrar todos los ingredientes.

Distribuir la preparación en el hueco central de cada alcaucil y añadir pequeñas porciones entre algunas de sus hojas.

Disponer las unidades rellenas en una asadera previamente untada con aceite y verter un poco de agua en el fondo del recipiente.

Esparcir por encima la cucharada de aceite que quedó y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos , hasta que la superficie del relleno adquiera un color tostado.

Llevar a la mesa recién preparados, calientes o a temperatura tibia, y acompañar con unas gotas de jugo de limón. Recomendaciones para la preparación: es importante controlar el tiempo de cocción en agua para evitar que los alcauciles se ablanden demasiado y pierdan su estructura. La mezcla del interior tiene que conservar cierta humedad, sin llegar a quedar demasiado aguada. Si se busca conseguir una capa exterior bien crujiente, conviene ubicar la asadera en el nivel superior del horno durante los últimos tres minutos de cocción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







