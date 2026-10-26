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26 de octubre de 2026 - 18:55
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Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos

Combina una primera cocción en agua hirviendo con un relleno de perejil, huevo y aceite. Luego, se llevan al horno a 200 grados durante 15 minutos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos.

Receta: cómo preparar alcauciles rellenos en poco tiempo y con ingredientes sencillos.

Los alcauciles rellenos forman parte de esos platos tradicionales del hogar capaces de transformar un vegetal simple en una comida nutritiva, deliciosa y abundante. En Argentina, esta receta suele prepararse cuando los alcauciles están de temporada y es habitual servirlo en reuniones familiares al mediodía o como aperitivo en ocasiones especiales.

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Receta de alcauciles rellenos

La receta consiste en hervir los alcauciles, desplegar sus hojas como si fueran pétalos y cubrirlos con una combinación de pan rallado, ajo picado, perejil y queso rallado. Luego, se llevan al horno para completar la cocción, lograr que la cobertura adquiera un tono dorado y conseguir que el interior de los vegetales quede bien suave.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 alcauciles medianos
  • 100 gr de pan rallado
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de perejil fresco picado
  • 50 gr de queso rallado
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 limón
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria
  • 500 ml de agua

Cómo hacer alcauciles rellenos, paso a paso

  • Eliminar los cabos de los alcauciles y quitar las capas de hojas externas que estén más firmes. Con un cuchillo, cortar los extremos y pasar limón por toda la superficie de cada pieza para impedir que se ennegrezca.

  • Colocar los vegetales en una cacerola con 500 ml de agua, una pizca de sal y el zumo de medio limón. Cocinarlos durante 15 minutos, hasta comprobar que las hojas se desprenden sin esfuerzo.

  • Sacarlos de la olla y ubicarlos invertidos para que pierdan el exceso de líquido durante 5 minutos. Una vez que hayan perdido temperatura, abrir con delicadeza las hojas de la parte central.

  • Si se observa una especie de vellosidad en el interior, extraerla cuidadosamente con una cucharita para no lastimar la parte más tierna del alcaucil.

  • Colocar en un recipiente el pan rallado, el ajo cortado en trozos pequeños, el perejil, el queso rallado, el huevo y dos cucharadas de aceite. Condimentar con sal y pimienta y revolver hasta integrar todos los ingredientes.

  • Distribuir la preparación en el hueco central de cada alcaucil y añadir pequeñas porciones entre algunas de sus hojas.

  • Disponer las unidades rellenas en una asadera previamente untada con aceite y verter un poco de agua en el fondo del recipiente.

  • Esparcir por encima la cucharada de aceite que quedó y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, hasta que la superficie del relleno adquiera un color tostado.

  • Llevar a la mesa recién preparados, calientes o a temperatura tibia, y acompañar con unas gotas de jugo de limón.

    Recomendaciones para la preparación: es importante controlar el tiempo de cocción en agua para evitar que los alcauciles se ablanden demasiado y pierdan su estructura.

    La mezcla del interior tiene que conservar cierta humedad, sin llegar a quedar demasiado aguada. Si se busca conseguir una capa exterior bien crujiente, conviene ubicar la asadera en el nivel superior del horno durante los últimos tres minutos de cocción.

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