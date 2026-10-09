Receta: el paso a paso para una bondiola de cerdo al horno tierna y dorada.

La bondiola de cerdo preparada al horno es una receta tradicional que se disfruta en distintos lugares de América Latina. Su textura tierna, su jugosidad y el intenso sabor que adquiere durante la cocción la convierten en una preparación especialmente apreciada por quienes disfrutan de los platos a base de carne.
Una de sus principales particularidades es la presencia de grasa distribuida entre las fibras musculares, característica que favorece las preparaciones prolongadas a temperaturas moderadas. Este método permite que la carne se cocine lentamente, logrando como resultado una pieza suave, húmeda y llena de sabor.
La elaboración de este plato no requiere demasiadas complicaciones. Como primer paso, se prepara un adobo combinando distintas hierbas aromáticas y especias, con el que se recubre la pieza para aportarle sabor antes de comenzar la cocción.
A continuación, la bondiola se lleva a una sartén o superficie bien caliente para dorarla por todos sus lados. Este sellado permite formar una costra exterior y ayuda a conservar los jugos en el interior. Luego, la carne continúa su cocción dentro del horno, a una temperatura moderada y durante el tiempo necesario para conseguir una textura tierna y un centro jugoso.
Después de algo más de una hora, la preparación estará lista para servir y convertirse en una excelente opción para una ocasión especial. Puede presentarse junto con unas papas asadas al horno, que funcionan como acompañamiento ideal para completar el plato.
Receta de bondiola de cerdo al horno
La preparación se realiza utilizando la bondiola de cerdo sin cortar, aprovechando su textura tierna y su contenido de grasa para obtener un resultado húmedo y sabroso. El procedimiento comienza con un sellado a temperatura elevada, destinado a dorar el exterior de la pieza.
Luego, la carne pasa al horno para cocinarse de manera pausada: durante la primera etapa permanece cubierta para conservar la humedad y, hacia el final, se retira la cobertura para que la parte exterior adquiera una tonalidad dorada y una textura ligeramente crocante.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 3 horas y 35 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 2 horas y 15 minutos.
Ingredientes
- 1,2 kg de bondiola de cerdo en una pieza
- 4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 150 ml de vino blanco
- 150 ml de caldo de carne o verduras
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 ramita de romero
- 1 hoja de laurel
- Sal, al gusto
- Pimienta negra, al gusto
- 600 g de patatas, como guarnición opcional
Cómo hacer bondiola de cerdo al horno, paso a paso
- Saca la pieza de cerdo del refrigerador aproximadamente media hora antes de comenzar y elimina el exceso de humedad utilizando papel absorbente.
- Mientras tanto, lleva el horno a una temperatura de 160 °C para que vaya tomando calor.
- Prepara el aderezo: quita la piel de los dientes de ajo y tritúralos hasta obtener una pasta. Incorpóralos a la mostaza junto con el pimentón, el tomillo, una pizca de sal, pimienta y una cucharada de aceite de oliva. Remueve todo hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Cubre completamente la bondiola con el preparado anterior, procurando distribuirlo de manera pareja y frotándolo sobre toda la superficie. Una vez condimentada, deja la carne en reposo durante aproximadamente una hora para permitir que los aromas y sabores penetren en el corte.
- Pasado ese tiempo, coloca el aceite de oliva restante en una sartén de tamaño grande o en una cazuela que pueda utilizarse posteriormente dentro del horno y caliéntalo.
- Cuando el aceite esté caliente, incorpora la bondiola y séllala por cada uno de sus lados durante unos 2 o 3 minutos. Este dorado inicial ayudará a desarrollar una superficie más atractiva y aportará mayor intensidad de sabor al resultado final.
- Una vez dorada la carne, pásala a una fuente apta para horno. Incorpora el vino blanco y el caldo, y completa con unas ramas de romero y hojas de laurel para aromatizar la preparación.
- Cierra la fuente por completo utilizando papel de aluminio, procurando que quede bien sellada y que no haya aberturas por donde pueda escapar el vapor. Lleva todo al horno y cocina durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos.
- Mientras la carne avanza con su cocción, prepara las patatas: retira la piel y divide cada una en trozos grandes, con forma de gajo. Cuando haya transcurrido la primera hora de horneado, distribúyelas dentro de la fuente junto con la bondiola.
- Una vez cumplido el tiempo de cocción inicial, quita cuidadosamente el papel de aluminio y aumenta la temperatura del horno hasta alcanzar los 200 °C. Continúa horneando durante unos 25 o 30 minutos, hasta que la superficie de la carne y las patatas adquieran un tono dorado.
- Durante esta última etapa, utiliza los propios jugos de la preparación para humedecer la bondiola aproximadamente cada 10 minutos. Si notas que el líquido de la fuente se ha consumido demasiado, incorpora una pequeña cantidad adicional de caldo para evitar que el fondo quede completamente seco.
- Para verificar que la carne haya alcanzado el punto adecuado, introduce un termómetro de cocina en la zona de mayor grosor de la pieza. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, el cerdo debe llegar como mínimo a los 63 °C y mantenerse en reposo durante 3 minutos. Si buscas una textura especialmente suave, puedes prolongar el horneado hasta conseguir que la carne se desprenda fácilmente al pincharla.
- Una vez finalizada la cocción, retira la bondiola del horno y espera entre 10 y 15 minutos antes de comenzar a cortarla. Este período de descanso permite que los líquidos se redistribuyan y ayuda a que la pieza conserve mejor sus jugos.
- Para servir, divide la carne en porciones de grosor generoso y colócalas junto con las patatas. Como toque final, incorpora por encima o alrededor la salsa y los jugos que hayan quedado en la fuente durante la cocción.
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