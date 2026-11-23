Receta: el paso a paso para hacer una ensalada de manzana cremosa.

La ensalada de manzana se convirtió en una receta tradicional que puede convertirse en una gran opción para los festejos de diciembre. Esta preparación nació en México, donde la mezcla de frutas con una cobertura a base de crema encontró su lugar como una alternativa sencilla para servir después de los abundantes banquetes propios de las fiestas.

Aunque con el tiempo las recetas incorporaron variantes según las preferencias de cada familia, los ingredientes esenciales siguen siendo la manzana, la piña y una preparación cremosa que une los sabores.

Receta de ensalada de manzana cremosa Se trata de una preparación que combina trozos de fruta, nueces u otros frutos secos con una salsa de sabor dulce elaborada con crema ácida y leche condensada. Para hacerla no hace falta cocinar: basta con cortar los ingredientes, integrarlos y dejar la mezcla en la heladera hasta que esté fría.

Para lograr un buen resultado, lo recomendable es hacer la crema antes de cortar la fruta. De ese modo, al incorporar las manzanas recién troceadas de inmediato al aderezo, quedan recubiertas y se evita que se oscurezcan por el contacto con el aire, sin tener que recurrir a otros productos.

Tiempo de preparación La elaboración demanda apenas 15 minutos de trabajo y no hace falta cocinar ninguno de los ingredientes. Tiempo de elaboración: 15 minutos, que incluyen preparar la crema, cortar las frutas y combinar todos los componentes.

Tiempo de frío sugerido: una hora en la heladera antes de llevarla a la mesa, aunque este paso es opcional. Ingredientes 1. 8 manzanas medianas amarillas 2. 1 lata de leche condensada (387 gramos) 3. ½ litro de crema ácida entera 4. 1 lata chica de piña en almíbar, en cubos y bien escurrida 5. 100 gramos de nuez pecana picada 6. 50 gramos de pasitas, opcional Cómo hacer ensalada de manzana cremosa, paso a paso Coloca la crema en un recipiente amplio y añade todo el contenido de la lata de leche condensada .

Remueve hasta que los dos productos queden completamente integrados y la preparación tenga una textura homogénea . Esta mezcla será la encargada de aportar la consistencia y el sabor dulce al plato.

Retira la piel de las manzanas (si así lo deseas) y córtalas en pequeños trozos de tamaño intermedio. También puedes conservarlas sin pelar .

Añade la manzana cortada en cubitos apenas termines de cortarla, directamente sobre la preparación anterior . Al quedar cubierta por la crema , se reduce el contacto con el aire y se previene que se oscurezca .

Suma la piña , previamente escurrida y cortada en cubos , y mézclala con el resto de los ingredientes.

Incorpora las pasas de uva junto con casi toda la nuez pecana previamente troceada. Guarda una pequeña cantidad de esta última para utilizarla como decoración al final. Con ayuda de una espátula , mezcla cuidadosamente todos los componentes hasta distribuirlos de manera pareja , procurando no aplastar ni deshacer los pedazos de fruta .

Esparce por encima los trocitos de nuez que habías apartado para darle el toque final a la preparación.

Lleva el recipiente a la heladera y déjalo enfriar durante un mínimo de 60 minutos antes de consumir. Así, los ingredientes tendrán tiempo de integrar sus sabores y la ensalada alcanzará una temperatura adecuada para servir, especialmente si la crema no estaba suficientemente fría.

Distribuye la preparación en una fuente o repártela en recipientes individuales y llévala directamente a la mesa. ¿Cuántas porciones rinde esta receta? Con las cantidades indicadas se pueden preparar 10 raciones, ya sea para servir como acompañamiento de otros platos o como postre en porciones individuales. Esta preparación combina muy bien con carnes como el pavo asado, la pierna de cerdo al horno o el bacalao, algunas de las opciones que suelen ocupar un lugar destacado en los menús de las celebraciones navideñas mexicanas. También es posible introducir algunos cambios para obtener distintas versiones: reemplazar las nueces pecanas por nueces de Castilla o almendras cortadas en láminas, utilizar arándanos secos en lugar de las pasas de uva o incorporar pequeños trozos de durazno en almíbar junto con la piña para intensificar el sabor frutal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







