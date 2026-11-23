No iba al viaje de egresados, pero su familia le hizo una sorpresa que emocionó a todos.

Una escena llena de emoción y sorpresa tuvo lugar en una escuela de Laguna Paiva , provincia de Santa Fe , donde Manuel Villalba está terminando la primaria . El estudiante permanecía en su lugar cuando la maestra les indicó a todos que anotaran un comunicado importante en sus cuadernos de comunicaciones .

“El 18 de diciembre el alumno... Villalba Manuel.. ¡Viajará a Córdoba con sus compañeros!”, anunció la docente. En ese instante, los padres del chico aparecieron en el salón con globos , lo que desató una ola de aplausos , gritos y festejos entre quienes presenciaban la sorpresa .

La sorpresa dejó a Manuel completamente conmocionado: no pudo contener las lágrimas mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo con fuerza. La escena quedó registrada en un video que posteriormente se difundió por las redes sociales y despertó numerosas reacciones .

De acuerdo con lo que se conoció, el chico les había comunicado a sus padres que prefería no participar del viaje de egresados porque entendía que implicaba un desembolso económico demasiado elevado para la familia. No obstante, a medida que se aproximaba el día de la excursión , advirtieron que era el único estudiante del curso que se quedaría afuera y que estaba atravesando una profunda tristeza por no poder compartir esa experiencia con sus amigos.

Ante esta situación, los padres consultaron con la compañía encargada de organizar la excursión para saber si todavía podían incorporar a Manuel, pese a que faltaba poco tiempo para la partida. La respuesta fue afirmativa, aunque les aclararon que tenían que cancelar el costo completo del viaje en un único desembolso y dentro de un plazo inferior a 30 días.

Sin contarle a su hijo el esfuerzo económico que implicaba cumplirle ese deseo, ambos comenzaron a sumar numerosas jornadas de trabajo extra para reunir el dinero necesario y permitirle vivir una experiencia que recordará para siempre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 11Noticias (@11noticias)

El esfuerzo de sus padres y la repercusión en redes

En poco tiempo, el relato se difundió masivamente en las redes sociales de todo el país y despertó numerosas muestras de apoyo. Muchas personas destacaron el sacrificio de los padres y compartieron sus propias vivencias, al recordar cómo pudieron concretar sus viajes de fin de curso gracias a la colaboración de parientes, amistades e incluso vecinos.

“Me hizo llorar de alegría por el niño, más en esta época. Tiene buenos compañeros, que se alegran por él”; “¡Qué emoción! Me recordó que en 2022, con el grupo de mamis del grado de mi hija, pagamos entre todos el viaje de un compañerito que no podía viajar. Verlo disfrutar a la par del grupo fue lo más gratificante" y “Cómo se agarra la carita y la emoción de sus compañeros. ¡Son lo más!“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.