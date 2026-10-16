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16 de octubre de 2026 - 18:44
Jujuy.

Cazzu y su revelador viaje de egresados: "Entendí lo que era ser jujeño o jujeña afuera de Jujuy"

Cazzu recordó una experiencia que vivió a los 17 años y reflexionó sobre los prejuicios y las burlas hacia la identidad del norte argentino.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cazzu

Cazzu

Cazzu volvió a poner en valor sus raíces y reflexionó sobre la discriminación que sufren las personas del norte argentino. En una entrevista con Ruido y Sentimiento, la artista recordó una experiencia que vivió durante su viaje de egresados y que le permitió comprender, por primera vez, los prejuicios que existen hacia la identidad jujeña fuera de la provincia.

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La intérprete de Inti y Con Otra habló sobre las burlas relacionadas con el acento, los rasgos físicos y las costumbres de quienes nacieron en el norte del país, y destacó cómo esas experiencias marcaron su manera de entender y defender sus orígenes. "Los pueblos del norte somos pueblos con identidades bastante discriminadas y burladas", expresó la artista.

El viaje de egresados que marcó a Cazzu

Durante la entrevista, Cazzu recordó que tenía 17 años cuando realizó su viaje de egresados al sur argentino. Fue en ese momento cuando comenzó a percibir diferencias en el trato hacia las personas provenientes de Jujuy.

Cazzu

Cazzu

"Yo tenía 17 años cuando me fui de viaje de egresados al sur y ahí entendí que Buenos Aires y otras personas que eran más blancos que nosotros —yo tengo tez blanca pero voy a decir nosotros porque es una cuestión de identidad— tenían mucho para burlarse de nuestro acento, de nuestros colores, de nuestras formas, de nuestra cara, de nuestra identidad", relató.

La cantante explicó que aquella experiencia representó un momento importante en su adolescencia, porque hasta entonces no había dimensionado cómo se percibía a los jujeños en otras regiones de Argentina.

"Fue la primera vez que entendí lo que era ser jujeño o jujeña afuera de Jujuy", aseguró.

Sus declaraciones pusieron nuevamente en discusión los prejuicios regionales y la discriminación hacia las identidades culturales del norte argentino, especialmente aquellas vinculadas con los pueblos originarios, las formas de hablar y las expresiones tradicionales.

Del recuerdo de la discriminación a un estadio lleno en Jujuy

Las reflexiones de Cazzu sobre su identidad llegan después de uno de los momentos más importantes de su carrera. El pasado 3 de octubre, la cantante realizó su primer recital propio en un estadio y eligió hacerlo en su provincia natal. Ante unas 20.000 personas en el Estadio 23 de Agosto, la artista presentó su espectáculo Latinaje, en una noche atravesada por la música, las tradiciones y las expresiones culturales jujeñas.

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La puesta en escena incluyó una carroza elaborada por mujeres jujeñas, inspirada en las creaciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. También participaron integrantes de la comparsa Los Alegres de Uquía, quienes representaron a las tradicionales Diablas del carnaval.

El público acompañó con máscaras, vestuarios y accesorios vinculados a las celebraciones populares de la provincia, transformando el recital en una fiesta de identidad y pertenencia.

Cazzu volvió a colocar a Jujuy en el centro de su propuesta artística. Sus declaraciones sobre la discriminación que experimentó durante la adolescencia adquieren un significado especial frente a su decisión de reivindicar las raíces norteñas en los escenarios nacionales e internacionales.

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