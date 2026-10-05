El papá de Wara Calpanchay habló tras el show de Cazzu: "Lloré de alegría"

La presentación de Cazzu en el estadio 23 de Agosto dejó una noche cargada de emoción y protagonismo para artistas jujeños. Entre ellos estuvo Wara Calpanchay, quien participó del espectáculo como violinista y también tuvo un momento destacado como cantante.

Luego del show, su padre, René Calpanchay , habló sobre lo que significó verla sobre el escenario y recordó el camino que comenzó cuando Wara era apenas una niña y soñaba con dedicarse a la música.

René aseguró que vivió la presentación desde un lugar profundamente familiar y emocional.

“ ¿Cómo mi hijita está cumpliendo su sueño? ”, expresó al recordar el momento en el que la vio frente al público en uno de los escenarios más importantes de la provincia.

También contó que la música apareció muy temprano en la vida de Wara.

“Cuando tenía cinco o seis años nos pidió estudiar violín. Tuvimos que venirnos a San Salvador, alquilar para que pudiera entrar a las orquestas”, recordó.

Para Calpanchay, aquella decisión familiar marcó el inicio de un camino que tuvo uno de sus momentos más importantes durante el espectáculo de Cazzu.

“Verla en semejante espectáculo ha sido una emoción tremenda”, sostuvo.

El valor de las orquestas como semillero de artistas

Durante la entrevista, René también destacó la importancia que tuvieron las orquestas en la formación musical de su hija y pidió sostener estos espacios en Jujuy.

“Tenemos que mantener entre todos las orquestas, que son el semillero de los nuevos artistas” “Tenemos que mantener entre todos las orquestas, que son el semillero de los nuevos artistas”

Wara primero se destacó sobre el escenario con el violín y posteriormente tuvo la oportunidad de cantar durante el espectáculo.

Su padre reconoció que ambos momentos fueron especiales: “Escucharla cantar con el nivel que hace Cazzu y verla ahí... uno lo vive desde lo familiar”.

Además, destacó el acompañamiento de la madre de Wara, vinculada al ámbito artístico, durante todo su crecimiento musical.

“Llorar de alegría”

La emoción atravesó toda la charla. René reconoció que verla cumplir aquel sueño que comenzó durante la infancia terminó generándole lágrimas de felicidad.

“Me llenó de alegría y también de llorar de alegría” “Me llenó de alegría y también de llorar de alegría”

Pero el mensaje de Calpanchay fue más allá de la experiencia personal y puso el foco en las oportunidades para las nuevas generaciones.

“Tenemos que apoyar a los jóvenes, escuchar a los jóvenes”, remarcó.

Un mensaje para valorar la cultura jujeña

René también consideró que la participación de jóvenes artistas en espectáculos de esta magnitud permite mostrar todo lo que Jujuy tiene para ofrecer culturalmente.

“Nos llena el alma de emoción saber todo lo que podemos ofrecer desde nuestra cultura” “Nos llena el alma de emoción saber todo lo que podemos ofrecer desde nuestra cultura”

Además, llamó a valorar la identidad multicultural de la provincia y sostuvo que Jujuy reúne diferentes expresiones culturales que forman parte de una identidad única.

“Tenemos la mística andina, la lógica occidental y la alegría afro viva en nuestra provincia, en un sincretismo impresionante”, destacó.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones: “Tenemos mucho para dar, mucho para pensar, mucho para sentir y mucho para hacer”.

La participación de Wara Calpanchay junto a Cazzu se convirtió así no solamente en un momento inolvidable para su familia, sino también en una nueva muestra del talento joven y de la identidad cultural jujeña sobre un escenario multitudinario.