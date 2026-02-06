Wara Calpanchay, orgullo jujeño: fue distinguida con la Declaración de Interés Cultural

Declaración de Interés Cultural para la joven artista jujeña.

La Secretaría de Cultura de la Provincia entregó a Wara Calpanchay la Declaración de Interés Cultural, en un acto que destacó su reciente Premio Revelación Cosquín 2026. La distinción subraya el impacto simbólico de su presentación en el festival más importante del folklore argentino. Las autoridades remarcaron que su trayectoria representa el talento de las juventudes jujeñas y el valor de las expresiones artísticas que nacen en el interior profundo.

De Susques al escenario mayor de Cosquín Nacida en Susques, Wara se presentó por primera vez en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, donde fue ovacionada por el público y elegida Revelación 2026. La cantora jujeña, de 21 años, combina raíces andinas, coplas y sonoridades puneñas con una mirada contemporánea del folklore. Su originalidad y la fuerza de su puesta en escena fueron clave para conquistar al jurado y abrirle nuevas puertas en el circuito nacional.

Proyección del folklore jujeño El premio en Cosquín y la Declaración de Interés Cultural se suman a otros reconocimientos que Wara viene recibiendo por su trabajo artístico y su compromiso con las culturas originarias. Su propuesta incorpora memoria, espiritualidad y defensa de la tierra, elementos que dialogan con nuevas audiencias sin perder la esencia de la Puna y las Yungas. Desde Jujuy, su figura se consolida como una de las voces jóvenes llamadas a renovar el folklore argentino y llevar la identidad provincial a escenarios de todo el mundo.

El reconocimiento de su pueblo En el marco de la fiesta patronal de la Virgen de Belén, Wara recibió un emotivo reconocimiento en Susques. Fue declarada de interés municipal, cultural y patrimonio viviente, un gesto que simboliza el orgullo de una comunidad que se ve reflejada en su arte.

El reconocimiento no solo celebra un logro individual, sino también la proyección cultural de un pueblo entero que encuentra en ella una embajadora de su identidad.

