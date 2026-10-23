Grave caso de Bullying: humillaron a una alumna de Catamarca en el viaje de egresados a Bariloche

Un grave caso de bullying conmociona a Catamarca y generó una fuerte repercusión nacional. Una adolescente de 17 años, alumna del Colegio Privado Pía Didoménico, denunció haber sufrido humillaciones, insultos y agresiones por parte de compañeras durante su viaje de egresados a Bariloche. El episodio quedó expuesto luego de que una de las jóvenes involucradas relatara lo sucedido en un video que se viralizó en redes sociales.

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La situación provocó una profunda crisis emocional en la estudiante, que actualmente recibe acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Sus padres rompieron el silencio y revelaron las consecuencias que el hostigamiento tuvo en la vida cotidiana de su hija.

Según la denuncia familiar, el episodio ocurrió durante la última noche del viaje, dentro de un boliche. Un grupo de alumnas habría rodeado a la adolescente, la insultó, la empujó y le arrojó una bebida mientras realizaba comentarios ofensivos sobre su cuerpo.

El video que publicó la joven de Catamarca contando sobre un CASO EXTREMO de bullying en el colegio Pía #bullying #catamarca #pia pic.twitter.com/bFCtmCk9wL

Las burlas también hicieron referencia a un video íntimo de la menor que, meses antes, habría sido difundido sin su consentimiento.

El caso tomó mayor notoriedad cuando una de las estudiantes publicó una grabación en la que reconoció haber participado del hostigamiento y describió entre risas el sufrimiento de su compañera.

Después de las agresiones, la adolescente sufrió una crisis emocional que requirió asistencia médica y la intervención de los coordinadores del viaje.

El dolor de los padres: "Está presa, está sin libertad"

Rodrigo y Noelia, padres de la adolescente, contaron que su hija ya atravesaba un proceso de acompañamiento profesional debido a situaciones previas de hostigamiento.

Durante dos meses, psicólogos y psiquiatras trabajaron con ella para que pudiera participar del viaje de egresados. Sin embargo, la experiencia terminó agravando su situación.

La familia recibió una llamada durante la madrugada en la que la adolescente lloraba desconsoladamente. Desde Catamarca, intentaron comprender lo sucedido y acompañarla a la distancia.

Tras regresar, la joven tuvo que suspender sus actividades escolares, sociales y recreativas por indicación médica. Su padre describió la situación con una frase contundente: "Está presa. Está sin libertad".

“NUESTRA HIJA NO SALE DE CASA, ESTÁ PARALIZADA”



Una adolescente le hizo bullying a su compañera en el viaje de egresados y lo contó con orgullo en las redes sociales. A raíz del ataque, la víctima sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser asistida por sus padres por… pic.twitter.com/BV2gtSqSkZ — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) October 23, 2026

Actualmente, recibe atención de un equipo multidisciplinario de salud mental y necesita acompañamiento permanente, según explicaron sus familiares.

La madre también se refirió al video publicado por una de las estudiantes involucradas: "Reconoce todo lo que nos había transmitido nuestra hija".

Dos investigaciones judiciales por bullying y difusión de imágenes íntimas

El caso derivó en dos investigaciones judiciales. La primera está relacionada con la presunta producción y difusión de material íntimo de la adolescente, ocurrida meses antes del viaje. En ese expediente, tres estudiantes fueron imputados y sus responsabilidades todavía deben determinarse.

En paralelo, la fiscal Paola González Pinto investiga los episodios de hostigamiento denunciados durante el viaje de egresados y la posible participación de otras alumnas.

El Colegio Privado Pía Didoménico difundió un comunicado en el que aseguró haber actuado con responsabilidad desde que tomó conocimiento de la situación y afirmó que trabaja junto al Ministerio de Educación de Catamarca.

Por su parte, la familia reclama medidas de protección y respuestas frente a las agresiones denunciadas.