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7 de octubre de 2026 - 19:01
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La historia de la jujeña Antonella Burgos: superó el bullying y hoy representa al país

La joven de 17 años viajará a Paraguay para representar al país y llevará un mensaje sobre autoestima, inclusión, respeto y lucha contra el bullying.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pasar del sufrimiento a ser la voz de las mujeres.

Pasar del sufrimiento a ser la voz de las mujeres.

La jujeña Antonella Burgos, de 17 años, fue elegida como Teen Belleza Universal Argentina y representará al país en el certamen internacional que se realizará en Paraguay del 24 al 28 de noviembre.

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Antes de su viaje, la joven visitó Canal 4 y habló sobre la preparación para la competencia, sus proyectos personales y una historia que marcó su infancia: haber sufrido bullying durante la escuela primaria.

A partir de aquella experiencia, Antonella busca aprovechar la exposición que le brinda el certamen para transmitir un mensaje dirigido especialmente a niños, adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Del bullying a convertirse en la voz de otras jóvenes

Antonella contó que uno de los proyectos que pretende desarrollar está directamente relacionado con el bullying, una problemática que conoce desde su propia experiencia.

Yo tengo en mente tres proyectos. Uno es acerca del bullying. En lo personal tuve una experiencia cuando era mucho más chiquita, porque sufrí bullying”, relató.

Según explicó, aquella etapa de su vida tuvo consecuencias importantes en su salud y requirió el acompañamiento de su familia y de profesionales.

Fue en primaria, cuando iba a otro colegio a los 8 años. A mí me pegó muy fuerte. Pasé por trastornos alimenticios durante dos años y pude salir de ahí gracias al apoyo de mi mamá. Estuve con psicóloga y tuve el acompañamiento de mi familia”, recordó.

Con el paso del tiempo, Antonella asegura que logró transformar aquella experiencia en una herramienta para acompañar a otras personas.

Ahora, viéndolo desde lejos, en parte agradezco haber pasado por esto porque gracias a eso puedo estar acá, representar a todas esas niñas y mujeres y poder ser su voz”, expresó.

Cómo fue elegida para representar a Argentina

La llegada de Antonella al certamen internacional se produjo luego de que se reabriera la convocatoria para elegir a la representante argentina.

En realidad iba a ser otra representante, pero ella no pudo continuar con su trabajo y abrieron nuevamente el casting”, explicó.

En la selección participaron jóvenes de distintas provincias del país. Finalmente, Antonella envió un material audiovisual en el que mostró distintas facetas de su preparación.

Había muchas chicas de otras provincias. El coach llegó acá y mandó un video mío mostrando tanto oratoria como pasarela y quedé seleccionada”, contó.

De esta manera, la joven jujeña tendrá la responsabilidad de vestir la banda argentina en una competencia internacional.

Su sueño de estudiar Derecho y trabajar por los derechos humanos

Más allá de su participación en certámenes, Antonela ya piensa en su futuro académico.

La jujeña contó que quiere estudiar Abogacía y posteriormente especializarse en Derechos Humanos Internacionales, con la aspiración de trabajar algún día en la Organización de las Naciones Unidas.

Quiero estudiar Derecho, especializarme en derechos humanos internacionales para poder trabajar en la ONU”, explicó.

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