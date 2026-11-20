Un truco casero que se volvió viral asegura que es posible eliminar las marcas de aceite y suciedad grasosa de las prendas utilizando un objeto sencillo que suele estar olvidado en algún cajón de casa: una tiza blanca . Aunque pueda parecer un remedio doméstico sin fundamento, su eficacia tiene una justificación científica , avalada por expertos.

Sociedad. Así es el truco del talco para quitar manchas de la ropa y cuidar las prendas delicadas

La técnica consiste en aplicar una capa de tiza directamente sobre la zona afectada, mientras la mancha todavía está reciente, y esperar unos minutos antes de lavar la ropa como se hace habitualmente. Su funcionamiento se debe al carbonato de calcio , el principal componente de la tiza, cuyas propiedades absorbentes permiten retener los residuos grasos e impedir que se adhieran profundamente a los tejidos .

Los restos de aceite que quedan en las prendas contienen sustancias hidrofóbicas , es decir, componentes que no se mezclan con el agua y que los productos de lavado habituales no logran eliminar fácilmente. Una vez que la grasa ingresa en el tejido, se aloja entre los filamentos de la tela y, a medida que transcurre el tiempo, se vuelve cada vez más difícil de remover.

Kathy Cohoon , experta de la compañía de limpieza Two Maids & a Mop , detalló por qué funciona este recurso: “La composición química de la tiza y su estructura de células abiertas la hacen increíblemente absorbente ”, explicó. Además, agregó: “La tiza puede absorber la humedad y los líquidos con facilidad”.

Cohoon también describió cómo se produce este efecto: “La tiza está hecha habitualmente de una forma de piedra caliza llamada carbonato de calcio. Al aplicarla sobre la mancha de aceite, esta absorbe la grasa y la retiene. Luego se puede cepillar la tiza y la grasa se va junto con ella”.

Desde el punto de vista científico, este fenómeno se denomina adsorción. En este caso, las partículas de tiza funcionan como diminutas esponjas debido a sus poros, que permiten desprender la grasa de los filamentos de la tela y evitar que quede impregnada de forma permanente.

Dicho de manera sencilla, al entrar en contacto el aceite con la tiza en polvo, la sustancia grasosa abandona progresivamente las fibras de la ropa y queda alojada en los pequeños espacios del producto absorbente. Se trata de un mecanismo físico que no requiere el uso de sustancias químicas fuertes ni provoca reacciones agresivas.

Cómo aplicar el truco, según las recomendaciones de los especialistas

Para comenzar, hay que comprobar que la ropa no tenga humedad. Una vez seca, se debe pasar la tiza directamente por el sector afectado hasta tapar toda la superficie manchada.

Luego, es necesario esperar un mínimo de 30 minutos para permitir que el material capte la mayor cantidad posible de grasa. Si se trata de una marca difícil de quitar, los especialistas aconsejan mantener la tiza sobre la tela durante toda la noche y recién después proceder con el lavado.

Cohoon también hizo hincapié en la necesidad de respetar el tiempo de espera: “Un error frecuente es no dejar que la tiza repose lo suficiente sobre la mancha para que absorba completamente la grasa. Hay que frotarla en la zona y dejar que absorba por completo antes de cepillarla”.

Por su parte, los especialistas sugieren seguir una secuencia determinada para obtener mejores resultados. En primer lugar, hay que retirar el aceite sobrante con papel de cocina, realizando pequeños toques desde los extremos de la mancha hacia el centro y evitando refregar la tela. Después, se debe distribuir la tiza delicadamente sobre el sector afectado y esperar entre 5 y 10 minutos. Si la marca no desaparece, se puede volver a colocar el producto y repetir el procedimiento.

Cómo aplicar el método de la tiza blanca paso a paso

Asegurate de que la tela no tenga humedad . Para que el método dé resultado, la ropa debe estar completamente seca . Si se moja antes de colocar la tiza , el aceite podría dispersarse y avanzar todavía más hacia el interior de las fibras .

Retirá primero los restos de grasa. Utilizá papel absorbente de cocina y hacé presión con cuidado, comenzando por los extremos de la marca y avanzando hacia el centro. Evitá refregar para eliminar todo el aceite superficial posible antes de continuar.

Distribuí la tiza sobre toda el área afectada . Pasá la tiza blanca directamente por encima de la mancha , sin ejercer demasiada fuerza, hasta cubrir cada parte del sector sucio .

Respetá el tiempo de espera , que puede ir de media hora hasta 12 horas . El carbonato de calcio requiere un período de reposo para captar los residuos grasos alojados en el tejido. Si la suciedad está muy adherida, será necesario prolongar la espera.

Eliminá los restos de polvo con un cepillo . Cuando haya pasado el tiempo indicado, pasá suavemente un cepillo de cerdas blandas para retirar la tiza . La suciedad oleosa que quedó retenida saldrá junto con el producto.

Continuá con el lavado habitual de la ropa. Después de quitar la tiza , colocá la prenda en el lavarropas o lavala de la manera acostumbrada para terminar de remover los residuos de aceite que se desprendieron de las fibras .

Volvé a aplicar el procedimiento si todavía quedan marcas. Si la mancha no desapareció por completo, podés repetir el tratamiento con tiza o sumar bicarbonato de sodio para potenciar la absorción antes de realizar un nuevo lavado.

Los errores que pueden arruinar el resultado

Los expertos advierten sobre una práctica que puede generar el efecto contrario al deseado y agravar el problema: humedecer la prenda antes de utilizar la tiza. Intentar quitar el aceite con agua apenas ocurre el derrame puede provocar que los residuos grasos se dispersen por una superficie mayor y queden más impregnados en el tejido, lo que complica su posterior eliminación.

Las limitaciones del truco

Los especialistas consultados destacan una condición fundamental para obtener buenos resultados: cuanto menos tiempo haya pasado desde que se produjo la mancha, mayor será la eficacia de la tiza. La experta Koch admitió que existen situaciones en las que este recurso no consigue eliminar la suciedad: “He tenido algunos casos en los que no funcionó. La mayoría de las veces fue porque la mancha ya estaba fijada o la prenda ya había sido lavada”.

Koch también subrayó que actuar rápidamente puede marcar la diferencia: “Puede depender del material, pero la mayoría de las veces, si se logra aplicar la tiza sobre la mancha de aceite en el momento en que ocurre o poco después, debería funcionar para eliminarla”.

La capacidad de la tiza para eliminar la grasa se reduce cuando el aceite lleva mucho tiempo sobre la tela o ya se encuentra seco. Frente a este tipo de situaciones, conviene utilizar otras alternativas, como el jabón líquido para lavar platos o el bicarbonato de sodio, cuyos componentes pueden actuar con mayor efectividad sobre las marcas que quedaron impregnadas en las prendas.

Otra opción consiste en utilizar estos productos en conjunto para mejorar los resultados. Si después del primer lavado todavía quedan rastros de suciedad, es posible volver a colocar tiza o incorporar bicarbonato de sodio, ya que también cuenta con cualidades que favorecen la absorción de la grasa.