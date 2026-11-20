Educación financiera: Cómo enseñarles a los niños a ahorrar y administrar su dinero

En un contexto en el que las billeteras virtuales y los pagos digitales forman parte de la vida cotidiana, la educación financiera de los niños y adolescentes representa un desafío para las familias. En diálogo con Canal 4, Sabrina Melero, licenciada en Administración de Empresas (MN 91748) , brindó recomendaciones para incorporar hábitos financieros desde temprana edad.

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La especialista destacó que los niños también aprenden a través del comportamiento de sus padres, por lo que resulta fundamental involucrarlos en conversaciones sobre el dinero y su administración.

“Mostrarles hábitos financieros desde una edad temprana es clave y también ayudarlos a que aprendan a gestionar el dinero” “Mostrarles hábitos financieros desde una edad temprana es clave y también ayudarlos a que aprendan a gestionar el dinero”

Una de las principales recomendaciones de Melero es asignarles una mesada para que aprendan a administrar sus propios recursos, independientemente del monto que cada familia pueda destinar.

El objetivo es que los chicos comprendan que el dinero es limitado y que deben establecer prioridades al momento de realizar una compra.

La especialista también destacó la importancia de enseñarles a elaborar un presupuesto, diferenciar los gastos del ahorro y planificar sus compras a futuro.

De esta manera, si desean adquirir algún producto, podrán aprender a reservar una parte de su mesada hasta alcanzar el objetivo.

El método de los cuatro frascos para administrar el dinero

Según explicó Melero, a partir de los siete años los niños pueden comprender el valor del dinero y del intercambio. Para comenzar a desarrollar hábitos financieros, propuso utilizar el método de los cuatro frascos.

La técnica consiste en dividir el dinero disponible en cuatro categorías:

Gastos: destinado a las compras y consumos cotidianos.

Ahorro: reservado para alcanzar objetivos a futuro.

Inversión: orientado a comprender cómo puede crecer el dinero.

Compartir: destinado a realizar regalos o ayudar a otras personas.

“Que entiendan que el dinero no es un fin, sino un medio” “Que entiendan que el dinero no es un fin, sino un medio”

Billeteras virtuales y educación financiera en adolescentes

El avance de las herramientas digitales también plantea nuevos desafíos para los padres, especialmente cuando sus hijos comienzan a utilizar billeteras virtuales y realizar pagos mediante códigos QR.

En este sentido, Melero señaló que los adolescentes pueden acceder a cuentas de inversión desde los 13 años, con el acompañamiento de un adulto responsable.

La especialista consideró fundamental que los chicos incorporen conocimientos financieros tanto desde la teoría como desde la práctica, siempre con supervisión familiar.

El rol de los padres en la educación financiera

Finalmente, Melero destacó que existe un interés creciente por la educación financiera, aunque reconoció que todavía queda mucho camino por recorrer.

Además, remarcó la necesidad de que los adultos también trabajen sobre sus propias finanzas personales, incorporen hábitos de ahorro y adquieran conocimientos que posteriormente puedan transmitirles a sus hijos.

“Es muy importante que cada uno trabaje en sus finanzas personales para poder también después transmitírselas a sus hijos” “Es muy importante que cada uno trabaje en sus finanzas personales para poder también después transmitírselas a sus hijos”