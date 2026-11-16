Hoy y mañana se realizan las pruebas Aprender 2026 en Jujuy: quiénes participan

Este lunes 16 y martes 17 de noviembre se desarrollan las pruebas Aprender 2026 en Jujuy , una evaluación nacional que busca conocer qué aprendieron los estudiantes y cuáles son las principales dificultades en las aulas . En la provincia participarán 11.572 alumnos de tercer grado de primaria, pertenecientes a 358 instituciones educativas.

Educación. Jujuy realizará las pruebas Aprender 2026 el 16 y 17 de noviembre en todas las escuelas primarias

Jujuy. Jujuy lidera el NOA en las pruebas Aprender, pero casi la mitad de los alumnos tiene dificultades en Matemática

El operativo tendrá carácter censal , es decir, que está dirigido a todos los estudiantes del grado seleccionado, tanto de escuelas públicas como privadas. En Jujuy abarcará 711 secciones distribuidas en todo el territorio provincial.

Las pruebas se desarrollarán durante dos jornadas y estarán organizadas de la siguiente manera:

Además, las familias recibirán un cuadernillo específico, mientras que docentes y directivos también responderán cuestionarios sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Martes 17 de noviembre: evaluación de Matemática y cuestionario de contexto.

En Jujuy, la organización contempla la participación de 711 docentes aplicadores, 358 veedores, 175 veedores asistentes y 27 cabeceras operativas.

Las fechas son diferentes a las del resto del país, donde las pruebas están previstas para el 17 y 18 de noviembre. El cambio responde a que el miércoles 18 se conmemora el Día de la Autonomía Política de Jujuy, jornada no laborable provincial.

Para qué sirven las pruebas Aprender y qué resultados muestran

Las pruebas Aprender son evaluaciones nacionales que permiten medir los conocimientos y capacidades adquiridos por los estudiantes. Sus resultados ayudan a identificar avances y dificultades en Lengua y Matemática, además de comparar la evolución de los aprendizajes a lo largo del tiempo.

También permiten conocer las condiciones en las que estudian los alumnos, mediante cuestionarios sobre el contexto escolar y familiar. Las respuestas son anónimas y confidenciales.

La secretaria de Planeamiento Estratégico de Jujuy, Natalia Quiroga, explicó que la información obtenida permitirá analizar los resultados y orientar decisiones para fortalecer la enseñanza y planificar políticas educativas.

Se trata de una herramienta de diagnóstico del sistema educativo y no de un examen destinado a aprobar o desaprobar individualmente a los estudiantes.

Pruebas Aprender 2025

Cada cuánto se realizan las pruebas Aprender

Las evaluaciones se implementan en Argentina bajo el nombre Aprender desde 2016. Históricamente se realizaron operativos anuales, aunque alternando los niveles educativos, los grados y las materias evaluadas. La única interrupción fue en 2020, debido a la pandemia.

En 2025, por ejemplo, participaron estudiantes de sexto grado de primaria, mientras que este año la evaluación está destinada a tercer grado.

Para el período 2026-2030, el Consejo Federal de Educación aprobó un nuevo esquema que combina evaluaciones censales, dirigidas a todos los alumnos de un determinado grado, con evaluaciones muestrales, realizadas sobre grupos representativos de estudiantes.

De esta manera, las pruebas continuarán permitiendo el seguimiento de los aprendizajes, aunque no necesariamente se evaluará cada año al mismo grado o nivel educativo.