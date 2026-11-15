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15 de noviembre de 2026 - 10:30
País.

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes

El hombre de 24 años viajaba en motocicleta con las niñas de 8, 5 y 4 años desde Formosa hacia el norte salteño. Los cuerpos fueron hallados el sábado.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados sin vida en una zona rural del norte de Salta, después de permanecer desaparecidos desde el viernes. Las víctimas viajaban en motocicleta desde Formosa hacia Alto de la Sierra, en el departamento Rivadavia en la provincia de Salta, pero nunca llegaron a destino.

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El hombre fue identificado como Adrián Pérez, quien había partido el viernes al mediodía desde la localidad formoseña de María Cristina junto a sus hijas. Durante el recorrido, su pareja perdió contacto con ellos y realizó la denuncia por desaparición.

A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, los trabajos debieron interrumpirse durante la noche debido a las dificultades del terreno y la falta de visibilidad. El rastrillaje se retomó el sábado por la mañana y terminó con el hallazgo de los cuatro cuerpos en las inmediaciones de Alto de la Sierra, cerca de un camino vecinal.

Qué se sabe sobre la muerte del padre y sus tres hijas

Una de las hipótesis que se investiga es que la motocicleta en la que viajaba la familia habría sufrido un vuelco durante el trayecto.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por TN, los cuatro habrían sobrevivido al accidente, pero el recipiente en el que transportaban agua potable se habría roto, dejándolos sin reservas en una zona de monte. Ante esa situación, Pérez habría intentado conseguir agua utilizando pencas y frutos silvestres. Posteriormente, habría salido a buscar ayuda, mientras que las niñas también habrían intentado encontrar asistencia.

Según la información publicada, el hombre fue localizado junto a la motocicleta y las tres menores aparecieron en distintos sectores de la zona, separadas por aproximadamente 500 metros entre sí. No obstante, la mecánica del presunto accidente todavía no fue confirmada oficialmente y continúa siendo parte de la investigación.

Qué revelaron los primeros exámenes médicos

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el examen realizado por el médico legal de la Policía determinó que las cuatro víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien dispuso distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

En el lugar también intervinieron efectivos de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Mientras avanza la investigación judicial, familiares y vecinos de la región atraviesan la conmoción por la muerte del padre y las tres niñas.

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