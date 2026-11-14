Crecida del Paraná: hay más de 4.500 evacuados en el Litoral

La crecida del río Paraná mantiene en una situación de emergencia a distintas localidades del Litoral argentino . El último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contabilizó 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas en 26 localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, mientras diez ciudades ya superaron sus respectivos niveles de evacuación.

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Uno de los puntos que concentra mayor preocupación es la ciudad de Santa Fe , donde el río Paraná alcanzó los 5,60 metros en el puerto local durante la tarde del viernes 13 de noviembre. La medición, registrada por Prefectura Naval Argentina, dejó al curso de agua apenas 10 centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 5,70 metros .

El avance del agua afecta principalmente a las poblaciones ribereñas, donde numerosas familias debieron abandonar sus viviendas por el ingreso del río o por el riesgo de quedar aisladas. Chaco y Corrientes concentran la mayor cantidad de damnificados, aunque el escenario también genera complicaciones en distintos sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

De acuerdo con el informe de la Agencia Federal de Emergencias, Chaco registra 2.242 personas afectadas, mientras que Corrientes contabiliza otras 2.005. Ambas provincias reúnen la mayor parte de los evacuados y autoevacuados por la creciente.

En total, diez localidades superaron sus respectivas cotas de evacuación:

Chaco: Barranqueras e Isla del Cerrito.

Barranqueras e Isla del Cerrito. Corrientes: Goya y Esquina.

Goya y Esquina. Santa Fe: Reconquista y San Javier.

Reconquista y San Javier. Entre Ríos: La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

En territorio chaqueño, uno de los sectores más comprometidos es Isla Soto, un paraje ubicado en jurisdicción de Puerto Vilelas, donde el avance del agua dejó familias aisladas. La interrupción del suministro eléctrico obligó a trasladar grupos electrógenos para garantizar la asistencia a los pobladores. También se registran complicaciones en Isla del Cerrito, ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, donde los anegamientos afectan a las zonas habitadas.

La emergencia en Corrientes comprende tanto a la capital provincial como a diferentes localidades costeras. En la ciudad de Corrientes se contabilizan alrededor de 690 personas con viviendas anegadas. A ese escenario se suman 518 afectados en Itatí, 228 en Paso de la Patria y 211 en Isla Apipé.

Santa Fe, a centímetros de la cota de evacuación

En la capital santafesina, la situación más delicada se concentra en el barrio Vuelta del Paraguayo, ubicado junto a uno de los brazos del Paraná. Allí, 166 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido al avance del agua. En Reconquista, en tanto, se contabilizaron otras 33 personas afectadas. La ciudad figura entre las localidades que superaron el nivel de referencia establecido para evacuaciones.

Las precipitaciones registradas durante el viernes en la capital provincial fueron relativamente moderadas, por lo que la preocupación está centrada principalmente en el caudal que continúa llegando desde otros sectores de la cuenca.

La red meteorológica municipal informó los siguientes acumulados:

Alto Verde: 5,75 milímetros.

Centro: 3,75 milímetros.

CIC Facundo Zuviría: 1,75 milímetros.

Los Polígonos: 0,75 milímetros.

También se registraron ráfagas de viento de hasta 48,9 kilómetros por hora.

La diferencia entre las lluvias locales y el crecimiento del río responde a la dinámica de una cuenca extensa: el Paraná recibe aportes de precipitaciones registradas en distintos territorios, cuyos efectos se trasladan progresivamente aguas abajo.

Santa Fe no habilitará sus balnearios por la fuerza de la corriente

El avance del río también modificó los planes para la próxima temporada de verano. La Municipalidad de Santa Fe resolvió que los balnearios de las costaneras Este y Oeste no estarán habilitados para recibir bañistas.

Además, continúa prohibido el ingreso de personas a las aguas de la Laguna Setúbal. La decisión responde a la velocidad de la corriente y a la presencia de camalotes y otros elementos vegetales que son arrastrados por el río y representan un peligro para quienes ingresen al agua.

Las autoridades municipales advirtieron que las condiciones actuales no permiten garantizar la seguridad de los bañistas. Por ese motivo, las restricciones se mantendrán mientras persista el escenario de riesgo.

Qué se espera para las próximas semanas

La evolución de la creciente también es seguida por el Instituto Nacional del Agua (INA), que analiza el desplazamiento del caudal a lo largo de la cuenca del Paraná.

En un pronóstico difundido el 11 de noviembre, el organismo estimó que el río podría alcanzar en Rosario un pico de entre 5,20 y 5,30 metros durante la segunda mitad de noviembre. La proyección está sujeta a las precipitaciones que puedan producirse en la región y a la evolución de los aportes de agua desde las cuencas superiores.

El escenario mantiene en alerta a las poblaciones ubicadas aguas abajo, ya que la onda de crecida se desplaza progresivamente y puede generar complicaciones incluso cuando las lluvias locales son escasas.

Por ahora, la prioridad de los operativos de emergencia está puesta en asistir a las familias que debieron abandonar sus viviendas, garantizar el acceso a los servicios esenciales y evitar nuevos riesgos en las zonas ribereñas.