El Niño golpea a Corrientes: la crecida del Paraná llegó a la ciudad y hay más de 200 evacuados.

La situación generada por la crecida del Paraná comenzó a complicarse en el barrio Anahí, en la zona norte de Corrientes capital. Durante la mañana, algunas viviendas quedaron anegadas y el agua cubrió calles y veredas, según consignaron medios locales.

La crecida del río Paraná ya tiene consecuencias visibles en Corrientes capital . En el barrio Anahí, ubicado en el sector norte de la ciudad, algunas viviendas quedaron anegadas durante la mañana, mientras el agua se extendió por calles y veredas , de acuerdo con reportes de medios locales.

Las autoridades prevén que el río Paraná supere los 7 metros frente a Corrientes capital entre el viernes y el sábado , lo que marcaría el alcance del nivel de evacuación.

En ese contexto, crece la preocupación por las familias que podrían necesitar asistencia del Estado. “En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados ”, señaló Bruno Lovinson, responsable de Defensa Civil de la provincia.

La provincia de Corrientes ya registra 222 personas reubicadas como consecuencia de la crecida. Según los datos del organismo, en la capital provincial hay 71 autoevacuados, pertenecientes a un total de 14 familias.

La situación más preocupante se registra en Itatí, al noreste de Corrientes y aguas abajo de la represa de Yacyretá. Allí, el número de evacuados trepó de 14 a 55 personas, mientras que 15 familias se encuentran afectadas por la crecida del río Paraná.

La crecida del Paraná también afecta a las islas Apipé Grande y Chica, situadas en las inmediaciones de la represa de Yacyretá, donde ya hay 44 personas evacuadas.

Frente a ellas, en territorio continental, Ituzaingó contabiliza 19 vecinos reubicados. La localidad se encuentra en situación de evacuación desde hace varios días.

El nivel del Paraná sigue en aumento aguas abajo de la represa de Yacyretá. En ese contexto, Paso de la Patria y Barranqueras, en Chaco, continúan bajo alerta, al igual que Itatí, mientras se mantiene la atención sobre el avance de las aguas.

La situación en el Río Uruguay

En tanto, el río Uruguay se mantiene estable. Según informó la represa de Salto Grande, la altura del agua frente a Concordia, la única ciudad de Entre Ríos que registra evacuados, no superará los 11 metros, el nivel de alerta, durante los próximos días. El viernes, la medición se ubicó en 10,86 metros.

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Técnica Mixta, encargada de administrar la central hidroeléctrica, la cuenca norte del río Uruguay no registraría precipitaciones durante los próximos días. La llegada de las lluvias está prevista recién a partir del 22 de octubre.

La situación también afecta a la ciudad correntina de Paso de los Libres, que se mantiene en estado de evacuación por la crecida del río Uruguay. Allí, 31 vecinos de seis familias continúan alojados en barracas del Ejército.

Por su parte, Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland, en la provincia de Corrientes, siguen en estado de alerta ante la evolución del río Uruguay. La misma situación se registra en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.