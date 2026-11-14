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14 de noviembre de 2026 - 14:46
Espectáculos.

Duro cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en redes sociales

Wanda Nara y la China Suárez intercambiaron fuertes acusaciones en Instagram luego de la viralización de un video en la propiedad de Mauro Icardi.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Wanda Nara y la China Suárez.

Wanda Nara y la China Suárez.

La disputa entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo en redes sociales. Después de que se viralizara un video del operativo policial realizado el 6 de noviembre en la denominada Casa de los Sueños, propiedad de Mauro Icardi en Nordelta, ambas publicaron mensajes con insultos, acusaciones personales y referencias a sus respectivas trayectorias.

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La China Suárez respondió con una imagen de su infancia

La primera en pronunciarse fue Suárez, quien eligió una fotografía de una publicidad de pastas que protagonizó cuando tenía cinco años. En la imagen aparece con un dedo sobre los labios, en señal de silencio, y acompañó la publicación con un mensaje dirigido a Nara.

“Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de m...’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió la actriz.

Luego defendió su trayectoria artística y recordó sus comienzos en el mundo del espectáculo: “Yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p... y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”.

Minutos después, publicó otra historia en la que cuestionó las críticas sobre su vida personal y su situación económica. “Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, expresó. También sostuvo que construyó su patrimonio a partir de su trabajo desde los seis años.

China Suárez.

China Suárez.

Wanda Nara respondió con acusaciones económicas

La conductora no tardó en contestar. Desde su cuenta de Instagram, acusó a Suárez de haber adquirido una propiedad con dinero de sus exparejas y mencionó directamente a Benjamín Vicuña y Mauro Icardi.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”, escribió, en referencia a Vicuña. También aseguró que la actriz le pidió dinero a Icardi para completar la compra de una propiedad en el barrio privado San Jorge.

En otro tramo de su publicación, Nara cuestionó la carrera de Suárez y lanzó una frase de fuerte contenido sexual: “Aprendé a chupar p... como yo, así te va mejor”.

Wanda Nara.

Wanda Nara.

Las acusaciones también alcanzaron a la maternidad

El intercambio escaló cuando Wanda apuntó contra el rol de Suárez como madre y cuestionó su vínculo con Icardi. “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia”, escribió.

La conductora también le reclamó a la actriz que mostrara el video completo del operativo policial y lanzó nuevas acusaciones sobre su entorno familiar y su relación con otras parejas.

En una segunda historia, Nara cuestionó la postura de Suárez frente a los conflictos familiares y judiciales que involucran a sus hijos. Además, defendió su participación económica en el patrimonio que construyó junto a Icardi durante el matrimonio.

“Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios”, afirmó.

El nuevo enfrentamiento volvió a instalar a ambas figuras en el centro de la conversación en redes sociales, con acusaciones cruzadas que incluyeron referencias a sus exparejas, sus patrimonios y sus vidas familiares.

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