Mauro Icardi declaró ante la Justicia tras el allanamiento por la denuncia de Wanda Nara

Qué declaró Mauro Icardi en la fiscalía luego del allanamiento en su casa de Nordelta por la denuncia de Wanda Nara.

Mauro Icardi se presentó ante la fiscalía de Tigre para brindar su testimonio tras la denuncia que realizó Wanda Nara . Al retirarse, Francisco Oneto , su abogado, dialogó con los periodistas y reveló cuál fue el contenido de la declaración del futbolista.

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En diálogo con el programa Puro Show ( eltrece ), el letrado señaló que Icardi se refirió a los acontecimientos del viernes por la noche y aseguró que no hubo ningún hecho de violencia . “Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche” , afirmó.

Oneto afirmó que su representado negó haber ejercido algún tipo de violencia y expuso cómo se habría desencadenado el conflicto. “Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso”, explicó.

Por otra parte, el letrado ratificó que, como parte de la declaración, se presentó documentación para sostener la versión del delantero. “ Se aportó una cierta cantidad de evidencias, videos y demás ”, señaló, sin revelar detalles sobre el contenido del material.

Qué dijo el abogado de Mauro Icardi sobre la restricción

En la charla con la prensa, Francisco Oneto también tuvo que responder acerca de una eventual denuncia de Icardi contra Martín Migueles, la actual pareja de Wanda Nara, por presuntas amenazas. No obstante, el abogado no ratificó que esa presentación se hubiera realizado y consideró que se trataba de una versión sin confirmar.

“Nosotros contamos lo que pasó, está la otra versión y en función de lo que pasó y esa versión, después se irán haciendo las conclusiones procesales”, contestó.

Por otro lado, el abogado señaló que aún no se tomó ninguna determinación respecto del recurso presentado para cuestionar la prohibición de acercamiento que continúa vigente. “No se proveyó todavía el escrito de apelación. La restricción fue apelada”, precisó.

En el cierre de su contacto con los medios, Oneto valoró la atención que recibieron por parte de la fiscalía y resaltó el respeto con el que fueron tratados durante la declaración. “Conforme con la fiscalía nos recibió, nos escuchó con mucho respeto, ahora empieza a parecer que se respetan un poco más la ecuanimidad de las partes. Ahora vamos a esperar que resuelva”, finalizó.