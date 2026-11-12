Milo J y Los Pibes Chorros llevarán la música argentina a Coachella 2027.

La organización de Coachella 2027 dio a conocer este miércoles el listado de músicos que integrarán su próxima edición y llamó la atención la destacada participación de representantes argentinos . Milo J y Los Pibes Chorros serán parte del reconocido encuentro, que se desarrollará a lo largo de dos fines de semana de abril en Indio , California .

La programación también contará con artistas de la talla de Dua Lipa , Madonna , Tame Impala , SZA , Weezer y Daddy Yankee . La confirmación tuvo un fuerte impacto en las plataformas digitales, sobre todo por la convivencia de dos estilos muy distintos dentro de la escena musical nacional : la propuesta urbana de Milo J y el sonido de la cumbia villera que representa Los Pibes Chorros .

A sus 20 años , el artista vive una etapa de gran crecimiento en su carrera. Por estos días, se encuentra recorriendo distintos escenarios con su tour La vida era más corta , cuya última presentación está prevista para el 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba .

Mientras continúa con sus presentaciones y luego de haber tenido un papel destacado en la más reciente entrega de los Premios Gardel , el músico anunció que estará en Coachella mediante una publicación en sus historias de Instagram . “ Nos vemos en abril”, expresó junto a una captura en la que se veía que el perfil oficial del festival había empezado a seguirlo.

El artista subirá al escenario los viernes 9 y 16 de abril de 2027, con una actuación prevista para cada uno de los fines de semana del festival. Así, pasará a integrar el grupo de músicos argentinos que formaron parte de uno de los encuentros musicales más reconocidos a nivel internacional, como Ca7riel & Paco Amoroso, Las Ligas Menores, Juana Molina y Nicki Nicole.

Lo que se sabe de Coachella 2027

Entre los nombres más destacados que integrarán el cartel de Coachella 2027 aparecen Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA, Weezer y Daddy Yankee, además de otros artistas. Milo J, en tanto, tiene programadas sus actuaciones para los viernes 9 y 16 de abril de ese año.

La participación de Daddy Yankee marcará su vuelta a los escenarios después de su retiro en diciembre de 2023, cuando ofreció un multitudinario recital en Puerto Rico para despedirse de su público. Madonna, por otro lado, se encuentra promocionando su último álbum, mientras que Dua Lipa retomará las presentaciones en vivo tras una pausa posterior a su exitosa gira Radical Optimism.

Al igual que en ediciones anteriores, la cita musical tendrá lugar en Indio, California, a lo largo de dos fines de semana de abril (del 9 al 11 y del 16 al 18). En esta oportunidad, la programación reunirá a más de 156 solistas y grupos provenientes de distintas partes del mundo y representantes de diversos estilos musicales.

La escena nacional también estará representada por la cumbia villera, con la participación de Los Pibes Chorros en el festival. La confirmación de su presencia causó sorpresa y rápidamente se instaló entre los temas más comentados en las plataformas digitales.

El grupo, que nació en Berazategui, tendrá la oportunidad de mostrar su música en uno de los escenarios por los que desfilan grandes referentes de la industria internacional.

De acuerdo con la grilla oficial, la banda tiene previstas sus presentaciones para el sábado 10 y el sábado 17 de abril, una fecha en cada uno de los dos fines de semana que abarcará Coachella.