La viuda de Muhammad Ali eligió al actor que lo interpretará en su juventud: "Es el indicado"

Jaalen Best , actor de 28 años cuya trayectoria en televisión todavía cuenta con pocos antecedentes, fue elegido con el visto bueno de Lonnie Ali para encarnar a Cassius Clay durante su juventud en The Greatest . Se trata de la primera producción biográfica oficial en formato de serie dedicada a la vida de la histórica figura del boxeo Muhammad Ali .

La ficción, compuesta por ocho capítulos , llegó al catálogo de Prime Video el pasado 4 de noviembre . De acuerdo con lo publicado por la revista People , la búsqueda del protagonista demandó una extensa selección de candidatos y la última palabra sobre quién asumiría el papel correspondió a la esposa del histórico deportista.

La ficción reconstruye una etapa clave de su trayectoria, comprendida entre los 18 y los 22 años : comienza con la consagración olímpica que obtuvo en Roma en 1960 y llega hasta la conquista de su primer campeonato mundial ante Sonny Liston , en 1964 , período en el que también dejó atrás el nombre Cassius Clay para adoptar el de Muhammad Ali .

Por su parte, la descripción oficial presenta la producción como un acercamiento profundo a la extraordinaria historia personal del campeón de boxeo , reconocido también por su labor humanitaria y su influencia como figura de alcance internacional .

El casting duró un año y medio e incluyó miles de candidatos

El responsable de desarrollar y producir la ficción, Ben Watkins, de 55 años, relató a People que encontrar al intérprete adecuado demandó un trabajo de selección que se extendió durante 18 meses e incluyó a miles de aspirantes. Después de atravesar distintas instancias, entre ellas pruebas de actuación, entrevistas cara a cara y exigentes evaluaciones físicas, Best consiguió ubicarse entre los cuatro finalistas.

Sin embargo, Watkins había establecido una condición no negociable: la designación del actor no podía darse por cerrada sin la conformidad de Lonnie Ali, viuda del boxeador y productora ejecutiva de la serie. “Sabía que tenía al tipo correcto, pero no es oficial hasta que Lonnie Ali lo apruebe”, reconoció ante la misma publicación. Esa postura fue la que lo impulsó a emprender un viaje determinante para la continuidad del proyecto.

Un mensaje de texto de Lonnie Ali selló la decisión

Como parte de la última etapa de selección, Watkins dispuso que Best viajara a Louisville, en el estado de Kentucky, donde nació Ali, para conocer personalmente a Lonnie. Mientras tanto, el productor permaneció en California, a la espera de una definición. La confirmación llegó a través de un mensaje que recibió cuando el actor ya estaba regresando en avión. “Lonnie Ali me mandó un mensaje que decía: ‘Es el indicado, de más maneras de las que sabés’”, recordó Watkins en diálogo con People.

Por su parte, Lonnie, de 86 años, contó cuáles fueron las razones que la llevaron a respaldar la candidatura del intérprete. “Había algo en Jaalen que fue inmediato. Supe: ‘Este es el indicado. Él es Muhammad. Puede hacerlo’”, expresó ante la publicación durante la presentación oficial de la producción, realizada en Nueva York el 27 de octubre.

En ese sentido, Lonnie también destacó las similitudes personales entre el intérprete y el histórico deportista. “Tiene un corazón como Muhammad. Hay tanto en él que se parece a él”, sostuvo. La viuda acompañó al boxeador durante tres décadas: contrajeron matrimonio en 1986 y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de Ali, en 2016, cuando tenía 74 años.

Su intervención en el proyecto, sin embargo, no se limitó a prestar su imagen o respaldar la iniciativa. Lonnie participó activamente en el desarrollo de la ficción: examinó cada uno de los libretos, realizó observaciones para ajustar aspectos de la biografía de su esposo y facilitó el contacto con parientes y personas cercanas que habían tratado a Clay durante sus primeros años. De esta manera, buscó que la producción reconstruyera con el mayor rigor posible una etapa de la vida del campeón que hasta ahora había recibido menor atención.

Best describió el encuentro como “increíblemente especial”

Durante la presentación, Best también compartió cómo atravesó las últimas instancias para quedarse con el personaje. “Tuve que ir al lugar de Ben Watkins, y él me otorgó el papel poniéndome a través de un proceso de audición adicional. Fue una locura, pero una oportunidad muy especial”, recordó en declaraciones reproducidas por People.

Después llegó la instancia que terminaría de definir su incorporación. “Tuve que conocer a Lonnie Ali como la última persona en darme su bendición para interpretar a Muhammad Ali”, explicó el actor. El vínculo de Best con el mundo de la interpretación comenzó en 2019, cuando cursaba el tercer año de la Universidad del Este de Carolina.

Su interés por la actuación surgió después de que un docente advirtiera sus aptitudes durante una materia introductoria y lo alentara a explorar ese camino. Antes de conseguir el papel protagónico en The Greatest, formó parte de los elencos de Magnum P.I. y All American: Homecoming.

En esta nueva ficción, el actor trabaja junto a Omari Hardwick, Dana Gourrier y Kai Parham, encargados de dar vida a los padres y al hermano de Cassius Clay. También integra el reparto Amin Joseph, quien interpreta al boxeador Sonny Liston.

Entre las compañías involucradas en el desarrollo de la miniserie figura Outlier Society, productora fundada por Michael B. Jordan. Los ocho capítulos de The Greatest pueden verse en su totalidad en Prime Video, donde se incorporaron el pasado 4 de noviembre.