Preparan una serie sobre Gerardo Sofovich: qué se sabe de la nueva biopic

Gustavo Sofovich reveló que llegó a un acuerdo para llevar adelante una producción biográfica centrada en la vida y trayectoria de Gerardo Sofovich , una figura clave del espectáculo argentino que se desempeñó como productor, guionista y conductor tanto en televisión como en teatro.

Su hijo, quien posee los derechos sobre la obra del reconocido artista, detalló que la firma del contrato se concretó varios meses atrás. La información trascendió a partir de una entrevista que Gustavo Sofovich mantuvo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, ciclo de América TV .

Consultado acerca de los detalles de la producción y de quiénes formarían parte del reparto, el productor evitó brindar precisiones y respondió de manera contundente: “ No puedo hablar de la serie ”. Además, señaló que las cláusulas acordadas le impiden adelantar posibles nombres del elenco o revelar cómo será el desenlace de la historia.

Al hablar sobre el acuerdo, Sofovich confirmó que el contrato ya está cerrado desde hace varios meses: “ Ya la tengo firmada, la firmé hace meses ”. Según adelantó, la producción recorrerá diferentes aspectos de la trayectoria y la vida personal de su padre, quien murió el 8 de marzo de 2015 . Hasta el momento, no fueron anunciados los actores que integrarán la ficción, el servicio de streaming que la emitirá ni la fecha prevista para su lanzamiento.

Frente a los reiterados pedidos de Ventura para que diera a conocer los nombres que formarían parte de la producción, Sofovich explicó que las condiciones establecidas en los contratos le impiden brindar esa información. Al referirse al estilo que debería tener la historia, describió: “Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”. A continuación, completó su definición con otra frase: “La de Gerardo es muy jugosa”.

Moria Casán, una de las figuras centrales de la historia

Entre las figuras que Gustavo Sofovich anticipó que serán incluidas en la producción aparece Moria Casán, quien compartió con Gerardo Sofovich tanto una relación fuera de los escenarios como numerosos proyectos profesionales. Al recordar la historia que los unió, Sofovich destacó que entre ambos existió un fuerte afecto, aunque no estuvieron exentos de enfrentamientos y desencuentros. “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, expresó.

En otro momento de la charla, Gustavo Sofovich recordó una conversación que mantuvo recientemente con Moria Casán. La actriz le consultó si su padre alguna vez le había hablado de ella, ante lo cual él respondió: “No, mi papá era un caballero”, según relató.

El anuncio de esta nueva producción biográfica se conoció luego de la repercusión que tuvo Moria, la serie de Netflix dedicada a la vida de Moria Casán. Tras su lanzamiento, la ficción logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina. En esa historia, el personaje de Gerardo Sofovich es interpretado por Sebastián Arzeno.

Unas semanas antes, durante una entrevista con Desayuno Americano (El Trece), Gustavo Sofovich había considerado “chiquita” la participación de su padre dentro de la ficción. En ese contexto, sostuvo que “Gerardo tuvo mucho que ver en la carrera de Moria” y manifestó su disconformidad porque la producción utilizó su nombre sin consultarle previamente. “Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso”, expresó, aunque dejó en claro que, de haber sido consultado, habría dado su autorización.

En aquella charla, Gustavo Sofovich también planteó que una producción de este tipo no necesariamente debe ajustarse de forma literal a los acontecimientos reales. “Debe ser ficción, debe tener sal, pimienta, dulce de leche, aceite de oliva y todos los ingredientes para que sea un éxito”, sostuvo. Además, señaló a Carlos Petit como la persona que descubrió a Moria Casán y rememoró que, posteriormente, la artista llegó al teatro de la mano de Gerardo Sofovich.

La extensa trayectoria de Gerardo Sofovich

Gerardo Sofovich nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937 y construyó una trayectoria de varias décadas vinculada al mundo del espectáculo, donde se desempeñó como productor, autor, director y conductor. Durante los años 60, inició su recorrido profesional junto a su hermano, Hugo Sofovich, con quien comenzó a participar en distintas producciones del ámbito artístico.

A lo largo de su trayectoria en la televisión, Gerardo Sofovich estuvo detrás de algunos de los ciclos que quedaron en la memoria del público, entre ellos Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo. En esas producciones compartió pantalla y reunió a reconocidos artistas como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, Juan Carlos Altavista, Fidel Pintos y María Rosa Fugazot.

Además de su trabajo como productor y creador, Sofovich asumió el rol de conductor en espacios como Las dos campanas, Semanueve y La noche del domingo. También formó parte de los jurados de reconocidos programas televisivos, entre ellos Bailando por un sueño y Los 8 escalones.

Su recorrido profesional también se extendió al cine, donde se desempeñó como guionista y director en largometrajes como Los caballeros de la cama redonda, Camarero nocturno en Mar del Plata y Los vampiros los prefieren gorditos. En el ámbito teatral, estuvo al frente de la producción y dirección de obras como Una familia poco normal, No somos santas y El champán las pone mimosas.