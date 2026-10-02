Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a mostrarse juntos: ¿Volvió el amor?

La posibilidad de que Diego Leuco y Sofi Martínez hayan retomado su relación volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto. El encuentro entre el periodista y la conductora llamó especialmente la atención.

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De acuerdo con lo que trascendió, antes de que Leuco emprendiera su viaje, ambos se despidieron con un abrazo y un beso en la boca , una situación que alimentó las versiones sobre un posible acercamiento entre ellos.

Las imágenes del encuentro fueron compartidas en la cuenta de Instagram lomaspopucom , desde donde dieron detalles sobre lo ocurrido entre ambos. “Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”, relató el portal , un gesto que volvió a generar comentarios y especulaciones acerca de la relación entre el periodista y la conductora.

El vínculo entre Diego Leuco y Sofi Martínez ya había dado señales de cercanía con anterioridad. Durante las últimas semanas, distintas situaciones en las que se mostraron juntos, sumadas a algunos gestos que compartieron, despertaron la atención de quienes los siguen en redes sociales. Entre los episodios que más comentarios provocaron estuvo la aparición de ambos en La Peña de Morfi (Telefe) .

Sin embargo, pese a las especulaciones que volvieron a surgir en torno a ellos, ninguno de los dos confirmó hasta el momento que hayan retomado la relación.

De todos modos, la cercanía que exhibieron durante sus últimas apariciones y el modo espontáneo en que se desenvolvieron ante las cámaras volvieron a despertar la atención de sus seguidores, que permanecen expectantes ante cualquier señal vinculada con la historia que ambos mantienen.

La confesión de Diego Leuco tras el reencuentro en televisión

Luego de la repercusión que tuvieron las imágenes, Diego Leuco se refirió al episodio en su programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV) y contó cómo atravesó la exposición que generó el encuentro. “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, reconoció el periodista al hablar sobre la cantidad de fragmentos que comenzaron a circular.

En ese sentido, también admitió: “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.