Sylvester Stallone y el duro precio que pagó para transformar su cuerpo en las películas.

Sylvester Stallone compartió detalles poco conocidos de una etapa de su trayectoria profesional en la que alcanzó una enorme popularidad al interpretar a Rocky Balboa y John Rambo , dos figuras emblemáticas del cine de acción. El actor, que actualmente tiene 80 años, contó que atravesó bulimia mientras sometía su cuerpo a exigentes rutinas.

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El objetivo era conservar la apariencia física que requerían sus distintos papeles cinematográficos. La entrevista tuvo lugar pocos días antes de la publicación de The Steps , el nuevo libro autobiográfico de la estrella de Hollywood, cuyo lanzamiento en librerías está previsto para el 29 de septiembre .

Durante el diálogo, Stallone contó que, luego de la repercusión que alcanzó Rocky, empezó a vincular de manera cada vez más estrecha su aspecto físico con los personajes que interpretaba . Al recordar ese período y la importancia que adquirió su cuerpo para él, resumió aquella transformación con una frase: “Era mi armadura” .

Cuando comenzó a trabajar en la primera entrega de Rocky , Stallone había pensado en un protagonista con una apariencia física corriente , alejada de la imagen de un atleta extremadamente musculoso. Sin embargo, a medida que la historia avanzó a través de las distintas películas, el actor empezó a imaginar que el boxeador también podía desarrollar un costado más presumido , con una preocupación creciente por su aspecto.

La transformación que buscó para Rambo fue aún más marcada. En ese caso, Stallone apuntó a conseguir una figura atlética y bien definida, pero sin alcanzar el volumen muscular característico de Arnold Schwarzenegger. “Empecé a pensar: diseña tu cuerpo como un jaguar, un gato. No grande como Arnold, sino más salvaje y agresivo, y muy flexible y atlético”, contó.

“Entonces se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico. Aquí lo escucharon primero”, confesó Stallone durante la entrevista con The New York Times.

El episodio tuvo lugar mientras se preparaba para Rocky III, película que llegó a los cines en 1982. Según relató el actor, llevó su composición corporal hasta un nivel extremo, con apenas 2,6 % de grasa corporal, y comenzó a experimentar problemas para mantener los alimentos en su organismo.

“No podía mantener nada dentro. O no quería mantenerlo dentro porque me había obsesionado tanto con mantener ese nivel de condición física, literalmente una especie de culto obsesivo al cuerpo”, explicó.

En 2023, Stallone ya había hablado en detalle con el Wall Street Journal sobre el estricto régimen alimentario que seguía durante aquella etapa: “Mi desayuno eran dos galletas de avena hechas con arroz integral y 10 tazas de café”. “Olvidaba mi propio número de teléfono. Comía únicamente atún. Mi memoria estaba destruida, había desaparecido por completo. Sufría todo tipo de efectos físicos debilitantes”, contó.

Stallone también confirmó el uso de esteroides

El cambio en su físico no estuvo determinado solamente por la alimentación y las exigentes rutinas de ejercicio. Consultado específicamente acerca del consumo de esteroides, Stallone respondió: “Oh, Dios mío, tienes que hacerlo”. Según explicó, seguía un esquema que contemplaba seis semanas de consumo y otras seis de descanso, aunque evitó precisar cuáles eran las sustancias que utilizaba.

El actor también reconoció que ese nivel de desarrollo físico no podía alcanzarse únicamente de manera natural. “Hay gente que dice: ‘No consigues ese cuerpo de forma natural’. No, no lo consigues”, sostuvo. Y luego resumió las consecuencias que tuvo para él: “Pero eso también tuvo un precio terrible”.

Con el paso de los años, Cop Land (1997) representó para Stallone la oportunidad de romper con la apariencia física que había mantenido durante buena parte de su trayectoria. En esa producción, el actor se puso en la piel de Freddy Heflin, un sheriff con sobrepeso y una sordera parcial.

Al recordar aquella experiencia, explicó: “No fue hasta que hice Cop Land, cuando tuve que interpretar al tipo más débil de la habitación, que me sentí algo liberado”.

Sin embargo, las exigencias corporales asociadas a sus diferentes películas también dejaron secuelas prolongadas. Stallone contó que, a lo largo de los años, tuvo que atravesar nueve intervenciones quirúrgicas en la espalda, dos en el hombro y tres fusiones cervicales. “He abusado de mi cuerpo”, reconoció Stallone al hacer un balance de las exigencias físicas a las que lo sometió durante su trayectoria.

A los 80 años, una mirada diferente sobre su carrera

A los 80 años, el actor continúa procurando conservarse activo y en buena condición física, aunque su vínculo con aquel cuerpo que alguna vez definió como su “armadura” ya no es el mismo. “Estoy más o menos en forma, pero tomo muchas pastillas para seguir adelante”, afirmó.

Además, reflexionó sobre las decisiones que tomó durante su carrera y aseguró que, si tuviera la posibilidad de volver atrás, delegaría las escenas de riesgo en especialistas. “No sé qué era lo que me hacía lastimarme todo el tiempo”, expresó.

Esta mirada retrospectiva sobre distintos momentos de su trayectoria retoma una temática que Stallone ya había abordado en Sly, el documental estrenado en 2023 bajo la dirección de Thom Zimny.

La película recorrió diferentes etapas de su carrera profesional y analizó de qué manera las vivencias de su niñez y el vínculo que mantuvo con sus padres influyeron en la construcción de personajes como Rocky y Rambo.