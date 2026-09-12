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12 de septiembre de 2026 - 17:09
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La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance

Después de semanas de rumores, La Joaqui y Tiago PZK se mostraron juntos en Florencio Varela. La mamá de El Noba terminó de confirmar el romance.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La encargada de revelar todo fue justamente Vanesa, una persona muy cercana a La Joaqui desde los tiempos de su amistad con El Noba. Antes de publicar las primeras fotos escribió una frase que hizo explotar las redes: “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”.

Después llegaron las imágenes: La Joaqui y Tiago sonrientes, compartiendo una reunión familiar y una cena en Florencio Varela. Hubo fideos con tuco, anécdotas, risas y recuerdos de El Noba, con quien La Joaqui grabó “Butakera” y mantuvo un vínculo muy cercano.

Del “ex gran amigo” de Luck Ra a las fotos que confirmaron todo

La historia venía sumando capítulos desde hacía varios días. Uno de los momentos que encendió definitivamente el rumor ocurrió cuando Luck Ra habló públicamente de la nueva relación de su expareja. Sin mencionar inicialmente a Tiago, aseguró que La Joaqui estaba saliendo con un “ex gran amigo” suyo y reconoció que era una situación que tenía que “digerir”.

La respuesta de La Joaqui no tardó. La cantante dejó en claro que su relación con Tiago venía de mucho antes de su noviazgo con el cordobés y rechazó la idea de que detrás del nuevo vínculo existiera una traición.

“Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”. “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”.

También cuestionó que Luck Ra presentara a Tiago solamente como un antiguo amigo suyo.

“Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad”. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad”.

Y fue todavía más directa al reclamar que se respetara su intimidad: “Decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, planteó.

Pero mientras públicamente discutían sobre cómo se había contado la historia, las redes empezaban a juntar las piezas.

La Joaqui fue vista junto a Tiago y sus dos hijas en Palermo. Después apareció un video donde se mostraba abrazada a un hombre cuyo rostro no podía verse, aunque sus seguidores rápidamente señalaron al cantante. Más tarde publicó un TikTok cantando una canción todavía inédita de Tiago PZK.

Y hubo otro detalle que ahora parece casi premonitorio: días antes, Tiago había publicado un video en TikTok en el que se escuchaba la frase “si sale a la luz, salimos en LAM”, algo que los fanáticos vincularon inmediatamente con todo el revuelo sentimental.

Incluso volvió a circular una vieja foto que parecía escrita para este culebrón: La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK aparecían juntos y abrazados durante una participación en La Voz Argentina.

Despu&eacute;s de semanas de rumores, La Joaqui y Tiago PZK se mostraron juntos en Florencio Varela. La mam&aacute; de El Noba termin&oacute; de confirmar el romance.

Después de semanas de rumores, La Joaqui y Tiago PZK se mostraron juntos en Florencio Varela. La mamá de El Noba terminó de confirmar el romance.

Una amistad de años que cambió de rumbo

La propia La Joaqui aseguró que conoce a Tiago desde hace años y que comparten una historia previa a Luck Ra. Según versiones difundidas en programas de espectáculos, el vínculo habría empezado a tomar otro rumbo durante los últimos meses, cuando el cantante volvió a acercarse y acompañarla en un momento personal difícil.

También comenzaron a circular imágenes de ambos compartiendo encuentros junto a amigos en Cañuelas, mientras crecían las versiones de que la amistad había pasado a otro plano. Hasta ese momento ninguno había publicado una confirmación tradicional del estilo “somos novios”. Pero faltaba poco.

La visita a la familia de El Noba terminó de despejar cualquier duda. La frase “nuevo yerno”, sumada a las fotos de los dos juntos, convirtió lo que hasta ese momento eran pistas en una presentación pública de la pareja.

Así, el culebrón que empezó con una separación, siguió con mensajes cruzados, un “ex gran amigo”, TikToks sospechosos y fotos en las redes, cerró por ahora con una escena mucho más tranquila: La Joaqui y Tiago PZK juntos, sonrientes y compartiendo fideos con tuco en Florencio Varela.

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