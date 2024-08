Farándula.. La pregunta a Luck Ra sobre La Joaqui que lo incomodó: "Me sonroja"

En las últimas semanas, han comenzado a compartir sus emociones abiertamente en redes y a comentarlas en varias entrevistas . No obstante, aún tienen pendiente complacer a sus seguidores con una colaboración musical .

El intérprete de “ La morocha ” volvió al país después de una serie de presentaciones en Europa . Durante una entrevista , se le preguntó qué es lo que más le fascina de su pareja. Su respuesta fue: “ Me gusta todo ”.

La entrevistadora le pidió que mencionara dos aspectos concretos, a lo que el cantante respondió, algo sonrojado: “Ay, me haces sonrojar. Me encanta la sonrisa que tiene y su forma de ser conmigo”.

Desde su lado, la creadora de “Butakera” también compartió detalles sobre su relación durante una conversación con Nadie dice nada (Luzu Tv): “Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien”. “Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo de mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’”, continuó.

Las palabras de La Joaqui para Luck Ra en plenas vacaciones románticas

La Joaqui y Luck Ra publicaron imágenes de sus primeras vacaciones como pareja. Tras anunciar su relación a todos, también se atrevieron a exhibir su amor en la playa, mostrándose más enamorados que nunca.

“Gracias por tu compañía y por darme los besos más lindos del mundo”, escribió la Butakera en sus redes sociales, acompañada de un emotivo video en el que ambos artistas posan sobre una tabla de surf, exhibiendo una sensualidad palpable. Luego añadió: “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos, arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”.

Uno de los mensajes que destacó fue el de Wanda Nara, quien expresó su admiración por la nueva pareja: “Me gustan ustedes”, comentó en la publicación, obteniendo el respaldo de numerosos usuarios de internet.

