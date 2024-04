La Joaqui contó que está enamorada: los detalles

Sin embargo, su amigo no dio por concluido el asunto y le contestó: “No, el amor no se va. O sea siempre te acordás de esa persona con amor”. Con esto en mente, La Joaqui habló sobre las vueltas que dio esta idea en su mente: “Y estuve estos años meditando al respecto y me di cuenta que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones. O por yo dejarme elegir, o un poco porque no quería estar sola, o porque me gustaba jugar a que me enamoraba y bueno, chau. Era como un mood”.

Cómo se da cuenta la Joaqui que está enamorada

En ese momento, Flor Jazmín Peña le replicó: “¿Qué sentís ahora de distinto que crees que realmente estás enamorada?”. A lo que la cantante respondió: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba, me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”.

Al observar la pasión con la que la artista describía la situación, el equipo le cuestionó si la persona que había conquistado su corazón estaba al tanto de sus sentimientos, a lo que ella afirmó que el amor era mutuo. “¿Si es recíproco?”, consultaron, a lo que ella respondió: “Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”.

“¿Hace cuánto estás con esta persona?”, repreguntó Nico Occhiato. Y la cantante respondió: “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”. Sin dar el nombre del hombre en cuestión, la artista sostuvo que es 5 años menor que ella.

Recientemente, la artista captó la atención en las plataformas digitales tras un peculiar intercambio con el músico Luck Ra. Tras compartir un vídeo donde la cantante danzaba al ritmo de una de las últimas canciones del artista, se desencadenó una conversación pública que generó una oleada de reacciones entre los usuarios de internet. Como era de esperar, este intercambio pronto se convirtió en tema candente en las redes sociales.

“Qué bien te queda Córdoba a vos”, expresó el joven ícono del cuarteto al ver el vídeo donde la cantante bailaba "Mil preguntas", la nueva colaboración entre el cordobés y Q'Lokura. Sin embargo, nadie anticipaba la respuesta del intérprete de la canción, quien tomó por sorpresa a sus seguidores al dejar su comentario en la publicación original.

Pero la situación no se detuvo ahí; ella optó por continuar la conversación con una réplica que dejó a más de uno sin palabras: “Y un cordobés también me puede quedar bien”, señaló la cantautora de Butakeras.

