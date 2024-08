El insólito momento viral que vivió Luck Ra: qué le pasó. 

Este hombre filmó al famoso que manifestó: “Guada, Mica, les mando un beso y un saludo muy grande”. El padre de esas jóvenes le lanzó un humorada: “Mal ahí que chocaste, compi, pero bueno, nos vemos, un gusto igual conocerte, hermano. ¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!”.

Antes de cortar el video, el fanático se río sobre su comentario respecto a la novia de Luck Ra: “Se la re mandé, igual”. El material se conoció por la viralización de una de esas niñas que lo subió a TikTok. El propio famoso le comentó: “Beso Guadis, no choqué pero un colectivo me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo”.

La admiradora no pudo creer esa interacción en su perfil digital y le respondió llena de amor: “Ayy, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo”.

Luck Ra reveló qué es lo que más le gusta de La Joaqui

A medio año de apostar al amor con La Joaqui, Luck Ra se puso colorado cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de su flamante novia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUCK RA (@luckra)

“¿Qué es lo que más te gusta de La Joaqui?”, le preguntó la periodista de Infobae Mica Camarasa a Luck Ra, en un divertido Ping Pong.

Con una sonrisa amplia y pícara, al carismático cuartetero contestó: “Me gusta todo”. Sin embargo, no pudo eludir la pregunta: “Pero decime dos cositas”. Y respondió embelesado: “Ay, me hacés sonrojar. Me encanta la sonrisa que tiene y su forma de ser conmigo”.

