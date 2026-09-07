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7 de septiembre de 2026 - 09:35
Espectáculos.

La Joaqui y Tiago PZK, cada vez más cerca: los detalles que alimentan los rumores de romance

Yanina Latorre reveló en sus redes nuevos datos sobre el supuesto vínculo entre los artistas y contó cómo habría sido el fin de semana que compartieron juntos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Yanina Latorre lanzó una fuerte versión sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK.

Yanina Latorre lanzó una fuerte versión sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK.

El vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK volvió a despertar rumores luego de que trascendieran nuevos detalles que alimentaron las versiones sobre un posible romance. La situación se da mientras la cantante continúa protagonizando un enfrentamiento público con Luck Ra, luego de la separación de ambos.

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Las versiones sobre un posible vínculo entre ambos cobraron mayor fuerza durante los últimos días, después de que comenzaran a circular en redes sociales distintas fotografías, videos y comentarios relacionados con sus apariciones compartidas.

La Joaqui y Tiago PZK: las señales que alimentaron los rumores

En medio de la repercusión, Yanina Latorre aportó nuevos datos y sostuvo que el acercamiento entre los dos artistas no habría comenzado recientemente. De acuerdo con lo que relató la panelista a través de sus perfiles digitales, antes de que el supuesto romance adquiriera notoriedad pública ya existían algunos indicios que apuntaban a una relación cercana entre la cantante y el rapero.

Entre las situaciones que la panelista presentó como posibles señales del vínculo, destacó una salida en la que los dos artistas habrían compartido tiempo junto a las hijas de la cantante en el Ecoparque. Además, la conductora de SQP (América TV) aseguró que el músico había publicado fotografías tomadas desde la vivienda de la artista, un detalle que volvió a generar especulaciones acerca de un posible romance.

Pero el dato que mayor repercusión tuvo dentro de la información aportada por Latorre está relacionado con un fin de semana que ambos habrían pasado juntos en una exclusiva casa boutique de campo.

“Hace unas semanas estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”, lanzó, filosa con su estilo habitual.

Según explicó la periodista, durante su estadía ambos habrían procurado mantenerse alejados de la exposición pública y no aparecer juntos en los contenidos que compartían. Mientras el músico difundía publicaciones por su cuenta, la cantante hacía lo mismo desde ese mismo lugar, aunque en ningún momento se mostraba junto a él.

La reacción de Luck Ra tras la separación

La situación adquirió todavía más notoriedad después de que Luck Ra hiciera referencia al tema públicamente a través de las redes sociales. En su publicación, el cantante expresó su malestar por continuar siendo vinculado con esa historia y dejó entrever que su expareja habría comenzado, desde hacía algún tiempo, una relación con quien anteriormente había sido amigo suyo.

Las declaraciones del artista hicieron que el supuesto vínculo dejara de ser solamente una serie de rumores y ganara mayor presencia en la conversación pública, al mismo tiempo que aumentaron las diferencias entre ambos. Hasta entonces, las versiones que relacionaban a La Joaqui con Tiago PZK habían circulado fundamentalmente como especulaciones y publicaciones realizadas por perfiles vinculados al mundo del espectáculo.

En medio de la controversia, La Joaqui aclaró que su vínculo con Luck Ra había llegado a su fin dos meses atrás y señaló que no fue ella quien tomó la iniciativa para terminar la relación. También negó cualquier posibilidad de que hubiera existido una infidelidad y procuró dejar en claro que el nuevo vínculo no se habría iniciado mientras todavía estaba en pareja con el cantante.

Las declaraciones de La Joaqui en medio de la polémica

Por otra parte, durante una entrevista con Luzu, la artista se refirió a las interpretaciones que suelen surgir a partir de las letras de sus canciones y su posible relación con experiencias de su vida privada. En ese contexto, afirmó que nunca fue infiel a ninguna de sus parejas, aunque reconoció haber vivido episodios de infidelidad en relaciones anteriores.

En respuesta a la controversia, Luck Ra difundió un comunicado en el que aseguró que tanto el amor como el respeto que sintió por la artista fueron “siempre” genuinos y descartó haberle sido infiel. Al mismo tiempo, el mensaje fue interpretado como una confirmación indirecta de los rumores que desde hacía días relacionaban a La Joaqui con Tiago PZK.

Este domingo, Tiago PZK volvió a quedar en el centro de las especulaciones después de publicar en sus redes un video en el que aparece interpretando un fragmento de una canción propia. El contenido fue considerado por algunos usuarios como una posible indirecta en medio de la disputa entre la cantante y el artista cordobés. En particular, la frase “te gustan villeros” volvió a poner en circulación las versiones acerca de la cercanía entre Tiago y La Joaqui.

El mensaje de La Joaqui sobre su vínculo con Tiago

La disputa ganó mayor repercusión luego de que el cuartetero hiciera una referencia pública al vínculo entre su expareja y un “exgran amigo”, expresión con la que apuntó a Tiago PZK. Desde entonces, la supuesta relación entre ambos artistas comenzó a ocupar un lugar destacado tanto en las redes sociales como en los distintos programas dedicados a la actualidad del espectáculo.

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En medio de la controversia, La Joaqui decidió hacer pública su postura y cuestionó que diferentes aspectos de su intimidad fueran expuestos ante la opinión pública. A su vez, se refirió a su vínculo con Tiago PZK y afirmó que entre ambos existe “una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente” de la relación que mantuvo con el cantante cordobés.

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