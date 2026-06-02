Avanza la biopic sobre Gene Wilder, una leyenda del cine cómico de Hollywood.

La historia de Gene Wilder , una de las leyendas más emblemáticas del humor y de Hollywood , será llevada al cine en una nueva biopic dirigida por Dito Montiel . El proyecto tomó impulso luego de que la familia y el patrimonio del actor cedieran los derechos de su imagen.

Esta determinación habilitó la realización de un retrato oficial del intérprete que dejó una marca en varias generaciones. El guion estará firmado de manera conjunta por Dito Montiel y Jeremy Roth , reconocido por su participación en series como Love, Victor y How I Met Your Father . La producción estará a cargo de Aimee Schoof , Isen Robbins y Megan Freels Johnston para Intrinsic Value Films , junto con Josh Kesselman de Mgmt Entertainment .

El proyecto apunta a indagar en las dos facetas de Gene Wilder , tanto la pública como la íntima , repasando los logros y también las dificultades que marcaron su trayectoria artística y su vida personal .

La biopic cinematográfica tiene previsto recorrer la vida del actor desde sus primeros pasos como un joven reservado en el teatro hasta convertirse en una figura legendaria de Hollywood . De acuerdo con el comunicado oficial de la producción, la película no se limitará a repasar sus interpretaciones más reconocidas , sino que también profundizará en sus vínculos personales , conflictos internos y las circunstancias que influyeron en su carrera y en su manera de ver el mundo.

Gene Wilder, cuyo nombre real era Jerome Silberman y nació en Milwaukee en 1933, desarrolló una carrera singular gracias a su versatilidad como intérprete, guionista y director.

El cómico e intérprete falleció en 2016.

Luego de su formación teatral y de su debut en Broadway durante la década del sesenta, logró afianzarse en la industria cinematográfica gracias a una serie de colaboraciones fundamentales con Mel Brooks. Su gran salto llegó con Los productores (1967), donde interpretó a Leo Bloom, actuación que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

De los escenarios teatrales al reconocimiento en Hollywood

La biopic proyectada buscará recorrer toda la trayectoria del intérprete, desde sus comienzos como un joven tímido en el teatro hasta su consagración como una figura legendaria de Hollywood.

De acuerdo con el comunicado oficial del proyecto, la película no se limitará a repasar sus interpretaciones más icónicas, sino que también profundizará en sus vínculos personales, sus conflictos internos y las situaciones que influyeron en la construcción de su carrera y en su forma de entender la vida.

Fue el primero en encarnar a Willy Wonka antes que Johnny Depp o Timothée Chalamet.

Gene Wilder, cuyo nombre de nacimiento era Jerome Silberman y nació en Milwaukee en 1933, desarrolló una trayectoria singular sostenida en su versatilidad, desempeñándose con igual talento como actor, guionista y director.

Después de formarse en el teatro y debutar en Broadway durante los años sesenta, logró instalarse en el cine gracias a una serie de trabajos clave junto al director Mel Brooks. Su gran oportunidad llegó con Los productores (1967), donde encarnó a Leo Bloom, actuación por la que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Un legado cultural que trascendió generaciones

La proyección internacional llegó con Un mundo de fantasía (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971). Su papel como el peculiar Willy Wonka se convirtió en un ícono de la cultura popular, al combinar ternura, humor irónico y una carga emocional profunda que todavía hoy sigue emocionando a públicos de distintas generaciones.

Gene Wilder como Willy Wonka.

Más adelante, Wilder no solo protagonizó sino que también coescribió junto a Mel Brooks El jovencito Frankenstein (1974), una parodia del cine de terror clásico que se transformó en un éxito rotundo y le valió una nueva nominación al Oscar en la categoría de guion.

En palabras de Dito Montiel, “Gene Wilder fue una de esas personas extrañas que lograban ser más graciosas y más tristes que cualquiera a su alrededor. Eso no es solo un personaje, es toda una vida”. El realizador busca trasladar a la pantalla esa doble condición, retratando tanto el costado luminoso del comediante como las dificultades y sombras personales que atravesó lejos de los escenarios.

Un legado de cine y comedia

A lo largo de su trayectoria, Wilder participó en producciones icónicas como Sillas de montar calientes, El expreso de Chicago y El hermano más listo de Sherlock Holmes, donde dejó en evidencia su capacidad para moverse con soltura entre la comedia física, el humor ácido y la sátira.

La vida y carrera de Gene Wilder, uno de los actores más recordados de la comedia y el cine estadounidense, llegará a la pantalla grande.

Más allá de su colaboración con Mel Brooks, también consolidó una recordada dupla artística con Richard Pryor en películas como No me chilles que no te veo y Locos de remate, que se convirtieron en grandes éxitos de taquilla durante las décadas del setenta y el ochenta.

La biopic también hará hincapié en las dificultades personales atravesadas por el actor, entre ellas su enfrentamiento público con el Alzheimer y su vínculo con la actriz Gilda Radner, fallecida en 1989. De acuerdo con lo adelantado por el equipo creativo, tanto su vida privada como su capacidad de resiliencia, junto con su legado en el plano artístico, serán ejes centrales del relato.

El responsable de la dirección, Dito Montiel, es conocido por su habilidad para construir retratos de personajes complejos y ambientaciones urbanas con un fuerte grado de realismo y autenticidad.

Un legado de cine y comedia.

Su ópera prima, A Guide to Recognizing Your Saints, recibió una destacada recepción en el Festival de Sundance, donde fue distinguida con el Director’s Award y el Special Jury Prize. A partir de allí, Montiel continuó su carrera dirigiendo dramas y thrillers como Fighting, Empire State y Boulevard, con repartos que incluyeron a figuras como Robert Downey Jr., Dwayne Johnson y Robin Williams.

Representado por WME y Mgmt Entertainment, Montiel ha afirmado que la historia de Wilder era “imposible de rechazar”. Para el equipo de producción, la capacidad del realizador para equilibrar el humor con la carga emocional resulta fundamental en un proyecto que busca mantener fidelidad al espíritu del homenajeado.

El anuncio de la biografía cinematográfica ha despertado gran expectativa tanto en el ámbito de la industria audiovisual como entre los seguidores de Gene Wilder, un referente cuya huella continúa vigente en el cine actual.

La biopic también pondrá el foco en los desafíos personales del actor.

El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo del guion y armado del elenco, con la intención de comenzar el rodaje en el corto plazo. La película apunta a construir un retrato integral del hombre detrás de personajes inolvidables, destacando el alcance de su obra y la permanencia de su legado dentro de la cultura popular.