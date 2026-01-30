Publicaron las primeras imágenes del elenco de las biopic de The Beatles

Así lucirán Paul, John, Ringo y George en sus 4 películas biográficas.

Se difundieron las primeras imágenes de la biopic que retrata la historia de The Beatles, bajo la dirección de Sam Mendes y con Sony Pictures a cargo de la producción. En las imágenes se puede observar a los actores caracterizados como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, encarnando a los legendarios músicos.

Las fotografías lograron caracterizar de gran manera a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. ¿Cómo son las primeras imágenes de la biopic de The Beatles? Las primeras imágenes de Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan en sus respectivos papeles se dieron a conocer a través de afiches exhibidos en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), uno dedicado a cada miembro del grupo. Cabe recordar que esta institución fue creada en 1996 con la participación de Paul McCartney como cofundador.

Primer vistazo de Los Beatles. Las postales lograron una recreación muy fiel de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. En uno de los casos más llamativos, Mescal aparece retratado en el Cavern Club, el emblemático escenario de Liverpool donde la banda dio sus primeros pasos a comienzos de la década del 60.

Se dieron a conocer fotos que revelan la transformación de Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan para interpretar a los músicos.. ¿Qué se sabe de la película de "The Beatles"? La iniciativa encabezada por Sam Mendes estará compuesta por cuatro largometrajes, cada uno dedicado a la historia de uno de los miembros de The Beatles: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Este ambicioso proyecto, bautizado “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, tiene previsto su lanzamiento para abril de 2028.

Según informó la revista Variety, el director presentó la propuesta durante el encuentro CinemaCon, donde además confirmó el elenco que dará vida a los músicos: Paul Mescal encarnará a McCartney, Harris Dickinson a Lennon, Joseph Quinn a Harrison y Barry Keoghan a Starr. Así lucirán Paul, John, Ringo y George en sus 4 películas biográficas. ¿Qué dijo Sam Mender sobre las películas de "The Beatles"? De acuerdo con Variety, el realizador se refirió al proyecto durante el evento celebrado en Las Vegas, donde señaló que su objetivo será explorar en profundidad las trayectorias personales de cada uno de los músicos, sin dejar de lado la fuerza colectiva que construyeron como grupo. “Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, afirmó. Los actores que protagonizarán las películas de The Beatles. Para cerrar, Sam Mendes adelantó que las cuatro películas que llevará adelante representarán una posibilidad de conocer a los músicos desde una mirada más íntima y detallada, brindando un enfoque singular sobre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

