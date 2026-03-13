La serie 'Padre de familia' tendrá un spin-off centrado en Stewie

Se espera que Stewie tenga un máximo de 15 episodios por temporada.

Fox Broadcasting Company junto con la plataforma de streaming Hulu confirmaron el desarrollo de una nueva serie animada llamada Stewie , un spin-off que tendrá como protagonista a Stewie Griffin , reconocido personaje de la serie Padre de familia .

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La producción arrancará con un pedido de dos temporadas y su lanzamiento está programado entre 2027 y 2028 en la señal Fox , mientras que Disney+ se encargará de su distribución a nivel internacional.

La próxima serie animada de comedia centrará la historia en Stewie durante sus años de jardín de infantes . Según lo comunicado, la narrativa seguirá al pequeño mientras vive diversas aventuras y recurre a diferentes aparatos tecnológicos para viajar a través del tiempo y el espacio .

Padre de familia tendrá una serie derivada en la que se mostrará una nueva faceta de Stewie.

El argumento del spin-off arranca cuando Stewie es expulsado de su anterior jardín y debe integrarse a una nueva institución educativa . Allí, se enfrenta a un grupo de compañeros desconocidos y conoce a una tortuga de 75 años que, en calidad de mascota del aula , comparte teorías sobre múltiples asuntos.

En el spin-off, Stewie usará sus inventos para tener aventuras con sus compañeros de clase.

A lo largo de la serie, Stewie recurrirá a una variedad de artilugios y dispositivos que le permitirán llevar a sus compañeros a diferentes épocas y escenarios, convirtiendo las rutinas del aula en aventuras poco convencionales. Por ahora, no se ha precisado cuántos capítulos compondrán cada temporada, aunque se estima que podrían ser algo menos de 15 episodios por entrega.

Según informó Deadline, la producción de Stewie contará con un esquema de desarrollo distinto al de las demás series animadas del mismo bloque televisivo. En este proyecto, Fox y Hulu asumirán de manera compartida los gastos de realización, lo que significa que la serie se desarrollará como una colaboración conjunta entre la cadena televisiva y el servicio de streaming.

Se espera que Stewie tenga un máximo de 15 episodios por temporada.

La iniciativa nace del creador de Padre de familia, Seth MacFarlane, quien retomará su rol habitual interpretando la voz del personaje principal, tal como lo ha hecho desde los comienzos de la serie original.

MacFarlane y Butler al frente del spin-off

La serie fue concebida por MacFarlane junto a Kirker Butler, guionista y productor habitual de Padre de familia, quien además ejercerá como showrunner. La producción ejecutiva estará a cargo de MacFarlane, Butler y Kara Vallow, bajo la supervisión de la compañía Fuzzy Door Productions.

Según explicó su creador, la nueva historia centrada en Stewie no interrumpirá ni alterará la continuidad del personaje dentro de Padre de familia, donde el niño sigue asistiendo al preescolar ficticio de Quahog.

Seth MacFarlane dará voz a Stewie en este nuevo proyecto, al igual que en la serie original.

El material conceptual difundido sobre el spin-off mantiene claras referencias al programa original. Entre los elementos destacados se incluyen el oso de peluche Rupert, inseparable compañero de Stewie, y el conocido aparato para viajar en el tiempo que el personaje ha utilizado en múltiples capítulos de Family Guy.

Asimismo, se contempla la posible participación de Brian, el perro de la familia Griffin, quien ha estado involucrado en varias historias de viajes temporales dentro de la serie original.

La evolución de Stewie

Desde su aparición en pantalla, Family Guy ha ido construyendo y expandiendo la personalidad de Stewie durante más de veinte años de transmisión. En los capítulos iniciales, el bebé estaba principalmente enfocado en esquemas de conquista global y en tramas para deshacerse de su madre, Lois Griffin.

Se espera que Brian sea un personaje recurrente en la nueva serie centrada en Stewie.

A medida que avanzaron las temporadas, su rol se diversificó, incorporando relatos centrados en sus inventos y experimentos científicos, ampliando así su carácter y las situaciones en las que se involucra.