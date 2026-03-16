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16 de marzo de 2026 - 11:53
Tendencias.

Le pidieron dibujar el Cerro de Siete Colores y el resultado se volvió viral

Un increíble error de una niña mientras hacia la tarea del colegio se volvió viral en redes sociales. ¡Mirá el video!

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El cerdo de los siete colores - Viral

El cerdo de los siete colores - Viral

Una situación tan inesperada como divertida se volvió viral en las redes sociales luego de que una niña interpretara de una manera muy particular una consigna escolar.

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El viral del Cerro de Siete Colores que se transformó en un cerdo de siete colores

Según trascendió a través de TikTok, en la escuela le pidieron a una niña que realizara un dibujo del Cerro de los Siete Colores, uno de los paisajes más representativos de la provincia de Jujuy. Sin embargo, la pequeña entendió otra cosa y en lugar del conocido paisaje de la Quebrada de Humahuaca terminó dibujando un “cerdo de siete colores”.

La ocurrencia generó rápidamente una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron la imagen del trabajo escolar y celebraron el ingenio de la niña.

Cerdo de siete colores

Entre los comentarios más repetidos, muchos destacaron el humor de la situación. “Podemos decir que fue una obra de arte”, escribieron algunos usuarios, mientras otros tomaron el episodio con simpatía por el juego de palabras que llevó a la confusión.

La escena terminó convirtiéndose en un momento tan gracioso como entrañable luego de que su mamá compartiera el video que en pocos minutos se volvió viral.

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