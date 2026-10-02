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2 de octubre de 2026 - 08:25
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Lionel Messi llegó esta mañana al país para su despedida de la Selección Argentina

El capitán aterrizó en un avión privado junto a sus seres queridos y ya se prepara para el homenaje que recibirá el próximo martes en el estadio Monumental.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi arribó este viernes a la Argentina.

Lionel Messi arribó este viernes a la Argentina.

Lionel Messi arribó este viernes a la Argentina con motivo del encuentro que marcará su despedida de la Selección argentina. El capitán disputará el próximo martes su último partido en el país frente a Benín, en el estadio de River Plate, en el marco de la jornada de cierre de la actual fecha FIFA.

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El futbolista rosarino llegó a su ciudad natal a bordo de un avión privado, en el que viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, y su madre, Celia Cuccittini.

La llegada anticipada del capitán de la Albiceleste tomó por sorpresa, ya que, de acuerdo con lo que había anticipado el entrenador Lionel Scaloni, estaba previsto que se incorporara al país recién el domingo. El técnico había brindado esa precisión durante la conferencia de prensa previa al encuentro del miércoles frente a Bolivia.

Qué dijo Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi

Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”, había señalado Scaloni.

Finalmente, Messi arribó desde Estados Unidos durante la mañana de este viernes y permanecerá algunas horas en su vivienda de Funes, donde tendrá tiempo para descansar antes de dirigirse al predio que la Selección tiene en Ezeiza para incorporarse al resto del equipo.

La previsión es que el capitán se sume al plantel una vez concluido el segundo compromiso ante Burkina Faso, programado para mañana por la noche en el estadio de River. De esta manera, tendría solo una práctica con sus compañeros antes de disputar su último encuentro con la camiseta celeste y blanca.

Cuándo es la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

El encuentro frente a Benín, previsto para el próximo martes a las 20 en el estadio Monumental, será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección argentina. Las entradas para la jornada ya se encuentran completamente agotadas. En la ceremonia de reconocimiento estarán presentes tanto los integrantes del actual equipo nacional como los campeones del mundo en Qatar 2022.

A sus 39 años, el capitán acumula 207 apariciones y 125 goles con la Albiceleste. Esas cifras lo mantienen como el jugador que más veces vistió la camiseta argentina y como su máximo goleador histórico.

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Se confirmó el árbitro para el partido despedida de Lionel Messi

La AFA dio a conocer la nómina de árbitros designados para los dos próximos compromisos amistosos de la Selección argentina. Para el duelo ante Benín, que tendrá como protagonista la despedida de Lionel Messi del equipo nacional, el encargado de impartir justicia será el chileno Fernando Véjar.

Antes de ese encuentro, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Burkina Faso. El cruce tendrá lugar el sábado por la noche en el estadio Monumental y estará bajo la conducción de otro referí chileno, José Cabero.

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