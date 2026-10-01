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1 de octubre de 2026 - 16:48
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Messi se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense

El Eldense anunció este miércoles que Lionel Messi pasó a ser el nuevo propietario del club. La institución española consiguió el ascenso a la Segunda División durante la última temporada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Messi se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense. 

El Club Deportivo Eldense confirmó oficialmente que Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario de la institución. El equipo español logró el ascenso a la Segunda División la temporada pasada y actualmente atraviesa un presente complicado. Los detalles, en la nota.

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Messi se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense

Lionel Messi ya tiene un club en España. El Club Deportivo Eldense anunció que el futbolista argentino se convirtió en su nuevo propietario. La institución viene de ascender a la Segunda División la temporada pasada y, en el actual campeonato, ocupa el 19° puesto sobre 22 equipos, con cinco unidades en siete partidos, en zona de descenso.

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Eldense confirmó oficialmente la adquisición de la institución por parte de Lionel Messi. “Dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, expresó el club fundado en 1921 al anunciar la incorporación del argentino como propietario.

Con la adquisición del Eldense, Messi amplió su presencia como empresario en el mundo del fútbol. El argentino ya formaba parte de distintos proyectos vinculados a clubes de varios países: Deportivo LSM, junto a Luis Suárez en Uruguay; Leones FC de Rosario, en Argentina; Inter Miami, en Estados Unidos; y Unió Esportiva Cornellà, de España, que compite en la quinta categoría del fútbol de ese país.

La institución española también dio detalles sobre lo que espera de esta nueva etapa junto a Lionel Messi. “Marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo”, afirmó el Eldense, que apunta a fortalecer el desarrollo deportivo, institucional y social del club.

La entidad tiene su sede en la región de Alicante y es conocida como Azulgrana por su tradicional camiseta azul y roja.

El CD Eldense atravesó en los últimos años un marcado ascenso y descenso entre las categorías del fútbol español. En 2023, logró volver a Segunda División después de 60 años, aunque no consiguió sostenerse y descendió a Tercera de cara a la temporada 2025/26.

Allí se recuperó rápidamente y, tras finalizar como líder del Grupo II de Primera Federación, consiguió nuevamente el ascenso para disputar la campaña 2026/27 en Segunda.

La actualidad del CD Eldense

En paralelo, el equipo atravesó un mal comienzo de campeonato y Claudio Barragán dejó de ser el entrenador luego de cuatro jornadas, con dos derrotas y dos empates. El elegido para reemplazarlo fue Javier Calleja.

El comienzo de Calleja al frente del Eldense no fue el esperado. El entrenador madrileño de 48 años perdió sus dos primeros partidos: 1-2 frente a Eibar y 0-1 ante Burgos CF.

Antes de asumir este desafío, había trabajado en las categorías juveniles y el primer equipo de Villarreal, además de dirigir a Alavés, Levante y Real Oviedo. Su última experiencia había sido en Al-Riyadh, de Arabia Saudita, donde permaneció hasta noviembre de 2025.

Si bien el Eldense anunció oficialmente la llegada de Lionel Messi como nuevo propietario, la operación aún debe completar un paso administrativo. El club informó que la transacción “se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior de Deportes) en los términos establecidos en la Ley del Deporte”.

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