La película "Michael" se convierte en la biopic más taquillera de la historia.

La película dedicada a Michael Jackson , titulada “ Michael ”, se transformó en la producción sobre una figura real con mayor recaudación histórica , alcanzando hasta el momento unos 977 millones de dólares en taquilla mundial . De esta manera, la cinta centrada en el rey del pop logró superar a “ Oppenheimer ”, dirigida por Christopher Nolan.

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Esta última historia mantenía el récord previo dentro de los biopics con 975 millones de dólares obtenidos en todo el planeta, según informa Variety .

“ Michael ” ya venía encaminándose desde hace varias semanas a convertirse en el biopic musical de mayor éxito en taquilla , luego de haber superado a la reconocida “ Bohemian Rhapsody ”, el film de 2018 centrado en Queen , que acumuló 911 millones de dólares a nivel global y actualmente ocupa el tercer puesto entre las películas biográficas más taquilleras.

La película sobre Michael Jackson, la biografía más taquillera de la historia.

La producción sobre el creador de “ Thriller ”, distribuida por Lionsgate en territorio estadounidense y por Universal en el resto de los mercados internacionales, ha logrado recaudar 607,2 millones de dólares en el extranjero , sumados a 370,2 millones obtenidos en Estados Unidos , país donde se realizó el rodaje .

La película sobre Michael Jackson, titulada 'Michael', se ha convertido en el film biográfico más taquillero de todos los tiempos.

En su debut, la película consiguió 97 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y alcanzó los 217 millones de dólares en recaudación global, superando así la marca histórica de los biopics musicales que había fijado “Straight Outta Compton” en 2015, con 60 millones de dólares.

Estreno sólido y rendimiento internacional

Apoyada por la recomendación del público y el aumento sostenido de las visualizaciones, “Michael” se sostuvo como un fenómeno de taquilla durante la exigente temporada de estrenos del verano en el hemisferio norte, según señala la publicación especializada.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, “Michael” recorre la vida artística del cantante, desde sus inicios como integrante de The Jackson 5 —grupo conformado junto a cuatro de sus hermanos— hasta su consagración mundial como el icónico Rey del Pop.

El largometraje sobre el rey del pop ya ha superado a 'Oppenheimer'.

El papel principal de Michael Jackson está a cargo de Jaafar Jackson, su sobrino, quien realiza su primera aparición como actor, mientras que Colman Domingo y Nia Long interpretan a sus padres, Joe y Katherine Jackson.

Debate, recepción mediática y proyección de nuevas entregas

De acuerdo con Variety, diversas críticas cinematográficas han señalado que la película presenta una mirada suavizada de la historia del artista, ya que evita abordar las acusaciones de abuso sexual infantil que surgieron en la etapa final de su carrera.

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Entre otros hitos, “Michael Jackson” ya se consolidó como el título de mayor recaudación en toda la historia de Lionsgate, dejando atrás a “Los Juegos del Hambre: En Llamas” (“The Hunger Games: Catching Fire”, 2013), que había alcanzado los 865 millones de dólares en taquilla mundial sin corrección por inflación.

Según agrega la revista, se prevé que el estudio apruebe la producción de al menos una nueva entrega centrada en la vida del artista.