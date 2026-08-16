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16 de agosto de 2026 - 10:39
Espectáculos.

Hoy cumple 80 años "La One" Moria Casán

Moria Casán cumple 80 años con una trayectoria marcada por la vanguardia, la provocación y una libertad que la convirtió en un ícono del espectáculo argentino.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Moria Casán&nbsp;

Moria Casán 

La actriz, vedette y conductora Moria Casán, celebra ocho décadas de vida con una trayectoria marcada por la provocación, la libertad y una permanente capacidad de reinventarse. Desde el teatro de revista hasta las nuevas generaciones de la música y las plataformas digitales, construyó una figura que trascendió al espectáculo argentino.

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Los comienzos de Ana María Casanova

Moria Casán, cuyo nombre real es Ana María Casanova, nació el 16 de agosto de 1946 en San Telmo, en el seno de una familia de clase media. Desde pequeña mostró interés por las artes y estudió danza clásica y española, además de recibirse de profesora.

A fines de la década de 1960 comenzó su carrera en el modelaje, hasta que llegó a la mítica calle Corrientes, donde encontró el escenario que marcaría el inicio de su transformación en una de las grandes figuras del espectáculo argentino.

En 1969 debutó en el Teatro El Nacional con Cuando la mariposa canta. Su llegada al teatro de revista significó un punto de inflexión: además de su presencia escénica, rápidamente se destacó por su personalidad, humor y capacidad para ocupar un lugar central en escena.

Del teatro al cine y la televisión

Durante las décadas de 1970 y 1980, Moria amplió su carrera hacia el cine y protagonizó numerosas comedias que tuvieron gran repercusión comercial. Entre ellas se encuentran Los doctores las prefieren desnudas, El gordo catástrofe, A los cirujanos se les va la mano y Aptas para todo público.

La televisión se convirtió posteriormente en otro de sus grandes territorios. Programas como A la cama con Moria, Monumental Moria, Atreveos y Moria con todos se caracterizaron por una propuesta alejada de los formatos tradicionales.

Con entrevistas cargadas de humor, ironía y desparpajo, Moria abordó temas vinculados con la sexualidad, el deseo, la libertad y la diversidad en una época en la que esos debates todavía tenían poca presencia en la televisión abierta.

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La "lengua karateca" y su llegada a nuevas generaciones

Con el cambio de milenio, Moria volvió a ocupar un lugar central en la televisión al convertirse en jurado de Bailando por un sueño, donde desarrolló una de sus facetas más reconocidas: su particular manera de analizar a los participantes y responder a sus colegas.

Su estilo verbal, cargado de ironía y frases inesperadas, dio origen a expresiones que quedaron incorporadas a la cultura popular y consolidaron la identidad pública de "La One".

Una figura atravesada por el espectáculo y la controversia

La trayectoria de Moria también estuvo vinculada a algunas de las figuras más importantes del espectáculo argentino. Compartió escenarios y producciones con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, mientras que su recorrido estuvo relacionado con otras grandes figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Carmen Barbieri.

Su vida personal también ocupó durante décadas un lugar destacado en los medios. De su relación con el actor y director Mario Castiglione nació en 1987 su única hija, Sofía Gala Castiglione, quien posteriormente desarrolló su propia carrera como actriz.

Una vida marcada por la reinvención

Moria también incursionó en la política y en 2001 lanzó su candidatura a diputada nacional por el Partido Federal, aunque finalmente no obtuvo una banca.

Uno de los episodios más controvertidos de su vida ocurrió en Paraguay, donde fue detenida en el marco de una causa vinculada con la supuesta apropiación de joyas. El episodio tuvo una enorme repercusión mediática y se convirtió en otro capítulo de una trayectoria atravesada por la exposición pública.

Un ícono para las nuevas generaciones

Con el paso de los años, Moria logró trascender las generaciones y convertirse también en una referencia para el universo pop. Su figura fue reivindicada por artistas jóvenes y por sectores que encontraron en su discurso una representación de la libertad, la diversidad y la ruptura con los mandatos tradicionales.

En 2023, Lali Espósito lanzó la canción ¿Quiénes son?, inspirada en una de las frases más reconocidas de Moria, e incluyó la participación de la diva en el videoclip.

Su presencia también continuó en el teatro, donde asumió nuevos desafíos artísticos y participó de propuestas como Brujas y una versión de Julio César dirigida por José María Muscari.

Los 80 años y una historia que continúa

A los 80 años, Moria Casán mantiene vigente una carrera que atravesó más de cinco décadas y prácticamente todos los formatos del espectáculo argentino.

Teatro, cine, televisión, política, redes sociales y cultura pop forman parte de una trayectoria en la que la capacidad de reinventarse fue una constante.

Ahora, su historia también llegó a las plataformas de streaming con una serie biográfica sobre su vida en Netflix, una producción que recupera las distintas etapas de la vida de Ana María Casanova y la construcción de su alter ego.

Ocho décadas después de su nacimiento, Moria continúa siendo una figura difícil de encasillar: una artista que convirtió la provocación, el humor y la libertad en una marca propia y que logró transformar su nombre en un verdadero fenómeno de la cultura popular argentina.

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