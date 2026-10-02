Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y leyenda del rock argentino

El rock argentino está de luto por la muerte de Ricardo Soulé , fundador, guitarrista, cantante y principal compositor de Vox Dei . El músico murió este viernes 2 de octubre a los 76 años , luego de haber atravesado problemas de salud que recientemente lo habían llevado a anunciar una pausa temporal en sus presentaciones.

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La noticia fue confirmada por su hija Vicky Soulé , también cantante. De acuerdo con la información difundida este viernes, el fallecimiento se produjo a las 6.43 de la mañana . Hasta el momento no se informó públicamente una causa médica específica de su muerte.

Soulé había comunicado semanas atrás que se alejaría temporalmente de los escenarios por cuestiones de salud. La noticia generó numerosas repercusiones entre músicos y seguidores, que comenzaron a despedir a una de las figuras que acompañó los primeros años del denominado rock nacional.

Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes , Soulé fue uno de los protagonistas de la primera generación del rock argentino. Junto a Willy Quiroga y Rubén Basoalto , formó parte de Vox Dei, grupo surgido a fines de la década del 60 que se convirtió en una referencia del género.

Dentro de la banda ocupó un lugar central como guitarrista, cantante y compositor. Su obra quedó ligada a canciones que atravesaron generaciones y que todavía forman parte del repertorio clásico del rock argentino.

Uno de sus temas más emblemáticos fue “Presente”, canción que Soulé escribió durante su adolescencia después de una ruptura amorosa y que con el paso del tiempo se transformó en una de las composiciones más reconocidas de Vox Dei.

“La Biblia”, una obra que marcó al rock nacional

Otro de los grandes hitos de su carrera fue “La Biblia”, el álbum conceptual publicado por Vox Dei en 1971 y considerado uno de los trabajos fundamentales de los primeros años del rock argentino.

El proyecto fue concebido a partir de textos bíblicos y representó una propuesta inédita para la música argentina de aquel momento. La obra demandó un extenso proceso de producción y terminó convirtiéndose en uno de los discos más recordados de la banda.

Soulé tuvo un papel decisivo en aquella creación y su nombre quedó definitivamente asociado a una etapa fundacional del rock nacional.

Una extensa carrera más allá de Vox Dei

A lo largo de su trayectoria, el músico tuvo diferentes etapas dentro y fuera de Vox Dei y también desarrolló proyectos como solista. Su perfil artístico no se limitó a la guitarra y la voz: también se destacó como violinista y compositor.

Con los años continuó presentándose en distintos escenarios y revisitando el repertorio histórico que construyó junto a Vox Dei, manteniendo el vínculo con varias generaciones de público.

En los últimos tiempos había continuado activo hasta que su estado de salud lo obligó a suspender temporalmente sus compromisos artísticos.

La familia analizaba la posibilidad de realizar el velatorio en Quilmes, ciudad estrechamente vinculada con la vida y la carrera de Soulé, aunque los detalles de la despedida todavía estaban por confirmarse al momento de conocerse la noticia.

Con la muerte de Ricardo Soulé se despide uno de los músicos que formó parte de los primeros capítulos del rock argentino y dejó canciones y discos que permanecieron vigentes durante más de cinco décadas.