El pogo más grande del mundo: el fenómeno del rock argentino impulsado por el Indio Solari

El icónico pogo del Indio Solari nació de forma espontánea a mediados de los años 80 durante los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Todo comenzó como una reacción visceral del público hacia la crudeza de su música en vivo.

El fenómeno estalló por completo cuando la banda tocaba el clásico «Ji ji ji», canción que desde 1986 se convirtió en un ritual ineludible y fue bautizada por los fanáticos como "el pogo más grande del mundo". En lugar de la clásica ronda de choques propia del punk original, en los shows del Indio la masa humana comenzó a saltar sincronizadamente, transformando el campo en un movimiento fluido, eufórico y masivo.

Para entender la magnitud del fenómeno, este baile no se quedó en los estadios cerrados, sino que creció en las convocatorias multitudinarias que realizó el Indio Solari en su etapa solista (como en Tandil o Olavarría).

Origen de los pogos

Los pogos del Indio Solari no nacieron de un día para otro ni por accidente; son una evolución de la cultura punk británica de los 70's adaptada a la pasión del público argentino, que encontró su máxima expresión en los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, más tarde, en los shows solistas.

El origen histórico

El "pogo" nació en Londres a mediados de la década del 70 con el movimiento punk (se dice que Sid Vicious empezó a saltar para chocar contra el público porque no le gustaba el trato de los organizadores). En Argentina, esta práctica de saltar, empujarse y chocar con el cuerpo se popularizó masivamente en los años 80 y 90, pero tomó una escala y un fervor inigualables gracias a la "cultura del aguante" que rodeó a la obra del Indio Solari y Skay Beilinson.

El Indio Solari.

El nacimiento del "Pogo más grande del mundo"

En los shows de Los Redondos, la liturgia de saltar durante temas rápidos ya existía, pero el mito del "pogo más grande del mundo" con el Indio Solari tiene una fecha y un contexto específicos: