El actor Hugh Jackman dijo que "Robin Hood" lo llevó a un terreno "nunca antes explorado"

El actor ligó esa reacción a una experiencia oscura durante el rodaje.

La participación de Hugh Jackman en Robin Hood le dejó una impresión tan fuerte que llegó a reconocer que incluso se planteó la posibilidad de no volver a filmar otra producción. Según declaraciones recogidas por la revista Fotogramas , el actor asoció esa sensación a una vivencia particularmente intensa y oscura vinculada al personaje.

El intérprete describió el rodaje como una experiencia de gran exigencia tanto física como emocional , marcada por un nivel de violencia deliberadamente impactante y perturbador.

El trabajo de construcción del personaje implicó para Jackman un grado de involucramiento poco habitual, con un fuerte componente de análisis personal y entrega total. En la etapa de preparación, el actor recurrió a materiales históricos y estudios de carácter psicológico con la intención de darle forma a un Robin Hood más realista , atravesado por conflictos internos y contradicciones propias.

Hugh Jackman preparó su Robin Hood con fuentes históricas y psicológicas para construir un personaje más humano y atravesado por contradicciones.

Este trabajo contempló encuentros con especialistas en conducta humana y extensas charlas con el director, orientadas a ajustar cada detalle emocional en función del desarrollo narrativo. Jackman admitió que la exigencia de las escenas lo llevó a poner en duda sus propios límites, tanto a nivel físico como psicológico , y a reflexionar nuevamente sobre el significado de interpretar a un antihéroe dentro del cine actual.

El resultado final, según contó, es una actuación atravesada por la sinceridad y la fragilidad emocional, en la que cada movimiento y cada pausa ayudan a dar forma a un personaje complejo y difícil de anticipar.

La película de Robin Hood exigió a Hugh Jackman una dureza física y emocional marcada por una violencia perturbadora.

Jackman expresó: “Si no hago otra película nunca más, está bien. Este personaje me llevó a un lugar en el que no había estado nunca. Fue como si algo muy profundo dentro de mí se saciara”.

Desde Nueva York, en un artículo firmado por Marc Tió para la revista Fotogramas, el actor también emitió una advertencia al público de cara al estreno: “El arranque de esta película es brutal. Mucho. La violencia es intencionadamente perturbadora y visceral”.

El desgaste físico y emocional del rodaje

La dureza con la que se presentan las escenas iniciales responde a una elección creativa pensada para sacudir al espectador desde el comienzo mismo. El director planteó que la violencia no tuviera un carácter gratuito, sino que funcionara como expresión de una época y de un entorno social particularmente adverso.

El actor ligó esa reacción a una experiencia oscura durante el rodaje.

Hugh Jackman tuvo una participación directa en el desarrollo de las secuencias de mayor exigencia, realizando investigación sobre técnicas de lucha y recurriendo a asesores especializados en coreografías de acción. El actor remarcó que la intención era alcanzar una representación verosímil del sufrimiento y la supervivencia, evitando el uso de recursos artificiales o exageraciones dramáticas.

De esta manera, la película se separa de otras versiones del personaje y propone un enfoque más áspero y realista, donde la violencia aparece como resultado directo del contexto y de las decisiones que toman los protagonistas.

“Nunca estuve más agotado en toda mi vida. Por una vez estuve a punto de rendirme”, relató. Hugh Jackman ubicó ese nivel de desgaste en un entorno específico: “Era invierno, había barro por todos lados. Creo que un año después todavía queda algo de lodo en alguna parte de mi cuerpo”.

El papel exigió inmersión física y emocional, además de una revisión de límites internos.

Según el artículo, esa apertura establece el tono que se mantiene a lo largo de toda la película. Y si para el público resulta impactante, durante el rodaje fue aún más exigente para el propio actor.

Un Robin Hood atravesado por la violencia

La entrevista también subraya el distanciamiento de esta versión respecto de las interpretaciones más tradicionales del legendario forajido de Sherwood. Si bien el personaje cuenta con una extensa historia en el cine, Hugh Jackman aseguró que no utilizó ninguna de esas adaptaciones como referencia.

“No volví a ver ninguna de las otras películas de Robin Hood para prepararme. Ya las conocía”, señaló el actor en diálogo con Fotogramas. “La que sí tenía en mente era Sin perdón. Esa fue mi referencia”, añadió.

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Esa decisión reorienta la construcción del personaje hacia una dimensión ética. El artículo presenta a este Robin Hood enfrentado a un individuo que se percibe a sí mismo como un monstruo y que transita un recorrido por los aspectos más oscuros de la condición humana.

Hugh Jackman describió ese enfoque como un desafío a nivel personal. De acuerdo con lo publicado por Fotogramas, intentó adentrarse en la psicología de un hombre marcado por la violencia, que levantó una especie de “coraza” tanto por obligación como por una elección consciente.