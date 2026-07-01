El actor Jeremy Allen White sorprendió a todos al hablar del final de The Bear: ¿Qué dijo?

El actor Jeremy Allen White sorprendió a todos al hablar del final de The Bear.

El actor Jeremy Allen White , reconocido por su papel en la serie The Bear , logró consolidar una fuerte conexión con el público a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente sorprendió al revelar que sabía cómo terminaba la historia desde hacía aproximadamente dos años .

La declaración tuvo lugar durante una entrevista con The Hollywood Reporter , donde el intérprete brindó precisiones sobre el proceso de cierre de la producción y explicó de qué manera haber conocido el desenlace con antelación influyó en su interpretación durante las últimas temporadas.

White , quien dio vida a Carmen “Carmy” Berzatto a lo largo de cinco temporadas , señaló que el equipo de la serie le anticipó cómo se desarrollaría el final de la trama . “ Desde hace dos años sabía cuándo y de qué manera iba a concluir ”, expresó el actor.

De acuerdo con su testimonio, ese margen de tiempo le permitió ir procesando emocionalmente el desenlace , tanto del recorrido de su personaje como del cierre de la etapa profesional que significó para él la serie The Bear .

“Fue difícil decir adiós, pero tuvimos una construcción gradual. Yo ya sabía el final, así que pude asimilarlo poco a poco”, sostuvo el actor. En el caso de White, además, el espacio de rodaje de la serie tuvo un significado particularmente importante dentro de su experiencia.

El actor se ha despedido finalmente de la serie con la que se ha dado a conocer internacionalmente.

“Voy a extrañar a estas personas y el ambiente. El set de The Bear era muy particular: detallista, exigente y al mismo tiempo flexible”, añadió.

El intérprete destacó que haber conocido el desenlace con anticipación le permitió transitar la despedida con más calma, aunque admitió que el vínculo generado con el equipo de trabajo y el entorno de filmación fue muy fuerte.

El anuncio del final no afectó únicamente a White, sino que también repercutió en el resto del elenco de The Bear. Tanto Ayo Edebiri como Ebon Moss-Bachrach, quienes dieron vida a Sydney y Richie respectivamente, también expresaron sus impresiones tras el cierre de la producción. En ese sentido, Edebiri rememoró que la renovación para la segunda temporada significó un momento especialmente significativo.

La gran revelación de Jeremy Allen White.

“Sentimos que algo grande estaba ocurriendo. Estábamos en Nueva York haciendo una sesión de fotos y percibíamos que la serie empezaba a resonar más allá de lo que imaginábamos”, expresó.

Experiencia emocional y despedida del reparto

Respecto del final de la serie, Ayo Edebiri señaló que, si bien la despedida fue “difícil en algunos aspectos”, se encuentra “conforme” con la manera en que se resolvió la evolución de su personaje. En esa línea, admitió: “No vi los episodios finales, pero estoy feliz con cómo terminó todo para Sydney”.

Por su parte, Ebon Moss-Bachrach sostuvo que el cierre llegó en el momento indicado, al considerar que la historia ya había cumplido su ciclo: “Esta familia permanece, pero creo que era tiempo de terminar la serie. Me gustó mucho cómo concluyó todo y me siento bien”.

El actor se ha despedido finalmente de la serie con la que se ha dado a conocer a nivel mundial.

El proceso de preparación emocional, junto con el fuerte vínculo entre compañeros de elenco, resultó fundamental en la etapa final del rodaje. Jeremy Allen White definió la grabación de la primera temporada como una vivencia singular, sin presiones ni expectativas externas, lo que permitió al equipo trabajar en un clima de gran cercanía y con amplia libertad creativa.

“Sabíamos que estábamos creando algo especial, pero no imaginábamos el alcance que tendría”, rememoró el actor. Desde su debut en 2022, The Bear se transformó en un verdadero fenómeno de la cultura popular. La producción, ideada por Christopher Storer, sigue la vida de Carmy, un chef premiado que vuelve a Chicago para hacerse cargo y reconvertir el local familiar luego del fallecimiento de su hermano.

El actor Jeremy Allen White se ha ganado el corazón de los seguidores de The Bear durante años.

Impacto cultural, recorrido y consolidación de la serie The Bear

A lo largo de sus cinco temporadas, la serie incorporó términos, rutinas y formas de comunicación propias del ambiente gastronómico profesional dentro del diálogo cotidiano, entre las que destacó la frase “Yes, Chef”, que terminó ganando popularidad más allá de la ficción y traspasando la pantalla.

El impacto de la serie también se vio reflejado en su amplio palmarés de distinciones. En ese contexto, Jeremy Allen White recibió dos premios Emmy y tres Globos de Oro gracias a su trabajo interpretando a Carmy.

El prestigio alcanzado por The Bear además funcionó como un impulso decisivo para las carreras de sus protagonistas, quienes resaltaron el cambio significativo que el proyecto representó tanto en lo profesional como en lo personal.

La noticia del final no solo impactó a White, sino a todo el elenco de The Bear.

En cuanto al desenlace, el episodio final de The Bear brindó una resolución para los personajes centrales. En la trama, Sydney, interpretada por Edebiri, asume la conducción del restaurante como chef principal y logra obtener dos estrellas Michelin, consolidando así su posicionamiento en la gastronomía de alto nivel.

El cierre de la historia

Por otro lado, Carmy opta por alejarse del mundo de la gastronomía y encarar una nueva etapa laboral, presentándose como candidato para una pasantía en un estudio de arquitectura, con la intención de explorar un rumbo completamente distinto.

En tanto, Richie, interpretado por Moss-Bachrach, decide aceptar una propuesta para participar en un seminario internacional en Japón, lo que implica también enfrentar y superar su miedo a viajar en avión.

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El elenco compartió la idea de que el final resultó adecuado y transmitió una verdadera sensación de conclusión. “El público casi nunca queda del todo conforme con los desenlaces, pero en mi caso estoy satisfecho”, expresó Moss-Bachrach al referirse al cierre de The Bear.